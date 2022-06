La puce MediaTek Dimensity 9000+ pousse l’architecture à ses limites

MediaTek officialise sa puce Dimensity 9000+, une (petite) amélioration de sa puce Dimensity 9000.

Chaque année, les constructeurs travaillent dur pour proposer de nouvelles générations de leurs produits. Et ce à tous les niveaux. Qu’il s’agisse de smartphones, d’ordinateurs ou de leurs plus petits composants. Il s’agit de faire mieux, plus performant, plus efficient, pas nécessairement plus cher. C’est particulièrement vrai dans toute l’industrie du mobile. Aujourd’hui, MediaTek dévoile sa nouvelle puce MediaTek Dimensity 9000+.

MediaTek officialise sa puce Dimensity 9000+

MediaTek vient d’officialiser sa nouvelle puce haut de gamme Dimensity 9000+ pour venir épauler la puce existante Dimensity 9000. Comme son nom le laisse clairement entendre, ce nouveau processeur est directement basé sur la puce Dimensity 9000. On pourrait résumer assez simplement la chose : “la même, mais en un peu mieux”.

Et en termes de chiffres, alors ? À quoi faut-il s’attendre ? La puce 9000+ devrait offrir des vitesses plus élevées de 5 % pour le CPU et 10 % pour le GPU par rapport à son prédécesseur. Ces performances supplémentaires du CPU sont dues à la vitesse d’horloge plus élevée du cœur Prime ARM Cortex X2, bien que la vitesse d’horloge des plus petits Cortex 510 n’ait pas été communiquée.

Une (petite) amélioration de sa puce Dimensity 9000

Et puisqu’elle est basée sur le même design et le même processus de fabrication que la puce originale Dimensity 9000, le reste des spécifications est identique. Les OEM qui utilisent déjà la puce 9000 devraient pouvoir intégrer la 9000+ dans leurs nouveaux smartphones dès cet été ou pour la rentrée de septembre.

Ce genre d’amélioration des performances pourraient bien convaincre certains clients habitués du segment haut de gamme du marché, et plus particulièrement les joueurs et/ou les amoureux de photo et vidéo.

Cette puce Dimensity 9000+ est aussi une jolie vitrine technologique pour MediaTek dans la mesure où l’entreprise veut montrer aux yeux du monde son talent en ce qui concerne les hautes performances, tout particulièrement depuis que Qualcomm a lancé sa puce concurrente Snapdragon 8 Gen1+.