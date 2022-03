La puce MediaTek Dimensity 9000 écrase la concurrence

La puce MediaTek Dimensity 9000 pourrait faire pâlir la concurrence. Les smartphones milieu de gamme devraient devenir très intéressants.

Quand on pense aux puces que l’on retrouve dans les smartphones les plus populaires et les plus puissants, on pense aux modèles de sociétés comme Apple, qui utilise ses propres puces A dans ses iPhone, on pense à la gamme Exynos de Samsung qui offre des performances très intéressantes. On n’oublie pas non plus Qualcomm avec sa puce Snapdragon 8 Gen 1 qui va propulser nombre de flagships de cette année 2022. MediaTek n’est pas en reste non plus et le prouve aujourd’hui.

La puce MediaTek Dimensity 9000 pourrait faire pâlir la concurrence

MediaTek fabrique aussi ses propres puces, mais celles-ci sont le plus souvent intégrées dans des produits d’entrée et de milieu de gamme. Il semblerait cependant que cela change, ou tout du moins que ce soit une option pour les fabricants de smartphones haut de gamme, avec la toute nouvelle puce Dimensity 9000.

Selon des benchmarks de la puce qui ont pu fuiter, il semblerait que la Dimensity 9000 ait atteint le score de 1 309 sur les tests en monocœur et 4 546 sur les tests en multicœur sur Geekbench. Pour replacer les choses dans leur contexte, c’est meilleur que la puce Snapdragon 8 Gen 1 dans le Galaxy S22 Ultra qui a obtenu 1 224 et 3 445 points, respectivement. Et c’est aussi très proche de ce que propose la puce Apple A15 Bionic qui affiche 1 733 et 4 751 points respectivement sur ces mêmes tests.

Les smartphones milieu de gamme devraient devenir très intéressants

Cela pourrait donner quelques sueurs froides à certaines entreprises. D’autant plus qu’il a déjà été suggéré que cette puce Dimensity 9000 sera utilisée dans des smartphones proposés à un tarif public d’environ 500 $. Autrement dit, de tels appareils milieu de gamme offrirait des performantes plus élevées qu’un appareil comme le Samsung Galaxy S22 Ultra tout en coûtant moitié moins cher.

Ceci étant dit, les benchmarks ne révèlent qu’une partie de l’histoire. Les performances brutes ne sont qu’un aspect de l’expérience ressentie avec un smartphone. De nombreux autres facteurs sont à prendre en considération, comme les fonctionnalités tierces – photo, notamment -, au moment de se décider pour l’achat de tel ou tel modèle.