La puce graphique dédiée Intel Iris Xe Max est disponible pour les ordinateurs portables

Dans les ordinateurs portables, deux options en ce qui concerne la partie graphique. On peut opter pour la carte graphique dédiée, pour les gros besoins, ou la puce graphique intégrée, plus modeste en performances.

Intel avait teasé son nouveau GPU dédié pour les ordinateurs portables en octobre dernier. Aujourd’hui, la technologie est enfin disponible. Le fondeur américain vient d’annoncer que les premiers ordinateurs portables à utiliser cette puce graphique dédiée Iris Xe Max sont disponibles. Il s’agit notamment des Acer Swift 3X, ASUS VivoBook Flip TP740 et Dell Inspiron 15 7000 2-en-1.

La puce graphique Intel Iris Xe Max pour les portables est disponible

La puce Iris Xe Max est, comme vous pouvez le deviner, la réponse d’Intel aux GPU d’entrée de gamme que l’on peut trouver parfois dans certains portables ultra-fins et ultra-légers. Le géant américain promet un “très bon” jeu en 1080p sur des titres comme Hitman 2 ou Metro Exodus – bien que, évidemment, l’ensemble ne puisse rivaliser avec des machines dotées d’un GPU dédié plus performant -. L’ensemble est aussi suffisamment intelligent pour passer automatiquement à la puce graphique intégrée dans le cas où celle-ci serait plus efficace – Dota 2 tourne ainsi légèrement plus rapidement sur la puce Iris Xe intégrée que sur la Xe Max ou la puce NVIDIA MX350, selon Intel -.

Cela étant dit, cette nouveauté devrait être plus intéressante au-delà du jeu vidéo. La nouvelle technologie Deep Link permet au logiciel de répartir les tâches entre le GPU intégré Intel sur les PC basés sur Tiger Lake et la puce Iris Xe Max, permettant dans certains cas d’offrir un niveau de performances similaire à ce que l’on obtiendrait avec une carte graphique desktop. Intel affirme qu’il sera possible de faire deux fois mieux en encodage vidéo qu’avec une GeForce RTX 2080 au début de l’année 2021 mais il faudra attendre de juger de tout cela dans des conditions réelles. La Xe Max peut aussi dédier toutes ses ressources au CPU pour les applications qui ont besoin d’une puissance de calcul plus conventionnelle.

Le géant américain pose les fondations pour de futures vraies performances graphiques

Les machines équipées de cette nouvelle technologie devraient se multiplier dans les mois à venir, d’autant que Intel a mis en avant plusieurs partenariats pour intégrer cette techno dans des machines d’entrée de gamme via l’architecture (Xe-LP) sous-jacente de cette puce Intel Xe Max. Et ce à compter du premier semestre 2021. Cette puce Intel Xe Max vient ainsi assurément poser les fondations pour une entrée sur le marché du gaming, ou tout du moins de la puissance graphique, de la part d’Intel. L’avenir nous dira si le grand public est intéressé. Le marché du GPU semble aujourd’hui très bien s’accommoder de ses deux acteurs actuels et Intel est encore largement synonyme de faibles performances graphiques pour de nombreux utilisateurs. À suivre !