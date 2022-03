La puce Apple M1 Ultra ne serait pas plus puissante que la RTX 3090

La puce Apple M1 Ultra ne fait pas mieux que la NVIDIA RTX 3090. Elle ne tient pas la comparaison en ce qui concerne les performances graphiques.

Lorsque Apple a annoncé officiellement le Mac Studio, la firme de Cupertino en profitait pour dévoiler une nouvelle variante de puce M1 baptisée M1 Ultra. S’il fallait résumer, celle-ci est la combinaison de deux puces M1 Max via une technologie répondant au nom de UltraFusion. La marque à la pomme avait aussi fait certaines affirmations quant aux performances de cette puce.

Durant la présentation, Apple a montré un graphique assez peu clair suggérant que les performances graphiques de cette puce M1 Ultra faisaient jeu égal tout en étant plus efficientes que “le plus haut de gamme des cartes graphiques discrètes”, représenté à l’heure actuelle par la NVIDIA RTX 3090. Cependant, si l’on en croit les tests réalisés par The Verge, ce ne serait pas vraiment le cas.

Quand on teste l’ordinateur et la puce M1 Ultra avec différentes applications et benchmarks, il ressort que la puce M1 Ultra est bien loin de la RTX 3090. Elle n’est même pas suffisamment proche pour penser qu’il s’agit d’une petite erreur. Par exemple, via Geekbench 5 Compute, la RTX 3090 atteint un score de 215 034 tandis que la M1 Ultra plafonne à 83 121. Testée sur des jeux comme Shadow of the Tomb Raider, la RTX 3090 atteint 142 fps en 1080p tandis que la M1 Ultra se contente de 108 fps.

Cela ne veut pas pour autant dire que la puce M1 Ultra est une mauvaise puce, d’autres benchmarks ont d’ailleurs montré qu’elle faisait bien mieux que le plus onéreux des Mac Pro Intel sur la partie CPU. Cela signifie que, malgré le fait que la M1 Ultra soit l’un des chipsets les plus puissants chez Apple à ce jour, ces tests tiers doivent être pris en considération si vous envisagez d’acheter le nouveau Mac Studio.