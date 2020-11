La puce Apple A14X Bionic aurait fait une première apparition dans des benchmarks

Apple est attendu au tournant par la presse spécialisée et ses clients, particuliers comme professionnels, suite à son annonce de l'arrivée prochaine des premières machines sous Apple Silicon. Pour l'heure, le mystère reste encore entier.

Apple a confirmé que la semaine prochaine, le 10 novembre, pour être précis, la marque à la pomme allait tenir un événement en ligne. Bien que la firme de Cupertino n’ait, comme à son habitude, pas expressément nommé les produits qui seront alors présentés, nombre de rumeurs s’accordent pour dire qu’il s’agira là de l’annonce officielle des toutes premières machines Mac Apple Silicon. Aujourd’hui, il semblerait qu’une puce ait fait son apparition dans un benchmark.

La puce Apple A14X Bionic a-t-elle fait une première apparition ?

La puce en question serait la puce A14X Bionic, une variation de la puce A14 Bionic utilisée dans les iPhone et iPad de cette année. Si l’on en croit les résultats de GeekBench, il semblerait que cette puce soit très, très prometteuse. En effet, les benchmarks, si tant est qu’il s’agisse effectivement de ceux de la puce tant attendue, affichent un score de 1 634 en mono-cœur et 7 220 en multi-cœur.

Ces benchmarks seraient en tous les cas très prometteurs

Pour vous donner un élément de comparaison, ces chiffres sont un peu plus élevés que ceux de la puce A14 Bionic de l’iPhone 12 mais aussi plus élevés que ceux du MacBook Pro 16 pouces de 2019 équipé d’un Intel Core i9. Cette machine affichait des scores de 1 096 et 6 869, en mono-cœur et multi-cœur respectivement. La différence n’est pas énorme en multi-cœur mais le fait que l’ensemble fasse mieux que le MacBook Pro le plus haut de gamme est très excitant, et impressionnant.

Cela étant dit, il est pour l’heure impossible de savoir si ces benchmarks sont effectivement ceux de la puce A14X Bionic. Ces chiffres peuvent être faux mais de précédents benchmarks sur d’anciennes puces A se sont déjà révélés plutôt élevés. Il sera intéressant de pouvoir éprouver cette puce en conditions “réelles” une fois qu’elle sera officialisée. Pour l’heure, il faudra attendre la présentation d’Apple le 10 novembre pour découvrir de quoi il retourne précisément.