La puce A14 de l’iPhone 12 Pro montre les muscles face à l’A13

Chaque année la même ritournelle. Apple lance une nouvelle génération d'iPhone et avec elle, une nouvelle puce pour le propulser. Toujours plus puissante, toujours plus efficace. Qu'en est-il de la puce A14 de l'iPhone 12 Pro par rapport à l'A13 ?

À chaque nouvelle génération d’iPhone, le grand public s’attend à des améliorations en termes de performances par rapport à son prédécesseur. Et Apple met un point d’honneur à satisfaire cette attente. Avec l’iPhone 12, la firme de Cupertino a doté son smartphone d’une puce A14 Bionic qui, selon de nombreuses sources, devrait aussi faire son apparition dans certains modèles de Mac sous Apple Silicon. La question est donc : l’iPhone 12 est-il aussi puissant qu’un ordinateur portable ou qu’une machine de bureau ? Réponse avec un benchmark sur GeekBench 5.

L’iPhone 12 Pro apparaît sur GeekBench 5

L’iPhone 12 Pro a fait une récente apparition sur GeekBench 5, et il s’avère que les performances sont encore en hausse par rapport à l’iPhone 11 Pro, et ce de manière assez considérable. En effet, l’iPhone 12 Pro affiche des scores de 1 597 et 4 152 en mono et multi-coeurs respectivement. Ceci contre l’iPhone 12 PRo qui n’affichait “que” 1 329 et 3 468 respectivement.

Les gains en mono-cœur ne sont pas aussi importants que ceux en multi-coeurs mais c’est une amélioration assez flagrante plus que bienvenue. Cela étant dit, certains rapports semblent se contredire. Bien que ces chiffres soient censés être ceux obtenus sur GeekBench 5, un listing sur AnTuTu suggère que la puce A14 serait derrière la puce Qualcomm Snadragon 865+ en termes de performances pures.

et montre des scores impressionnants

Et cela est assez étrange parce que, sur GeekBench 5, l’iPhone 12 Pro se place devant l’ASUS ROG Phone 3 qui utilise justement la puce Qualcomm Snapdragon 865% et qui mène la danse de manière plus que confortable. Difficile de comprendre pourquoi les chiffres sont si différents. Mieux vaudrait probablement attendre que les premiers iPhone 12 Pro soient livrés pour se fier à des tests réalisés dans des conditions “réelles”. Une chose est sûre, ce nouvel iPhone 12 devrait, une fois encore, être une jolie bête de course. Encore un peu de patience avant de découvrir tout cela !