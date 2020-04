La puce A12Z de l’iPad Pro est quasiment identique à la A12X

Les iPad embarquent d’ordinaire une version X de la puce utilisée dans les iPhone. Cela était vrai pour l’iPad Pro 2018 qui utilisait la puce A12X, variante directe de la puce A12 que l’on pouvait retrouver dans l’iPhone XS. C’est pour cette raison qu’il était assez surprenant d’apprendre que l’iPad Pro 2020 embarquait une puce A12Z en lieu et place de la A13X attendue. Pourquoi ? Quelles différences ? Explication.

Selon un rapport de TechInsights, il s’avère que cette puce A12Z est identique à la puce A12X. La seule différence réside dans un cœur GPU supplémentaire qui est ici activé. Des rumeurs évoquaient il y a quelque temps que les différences étaient tellement minimes entre ces deux puces que la A12Z aurait tout simplement pu être rebaptisée A12X. Plusieurs rumeurs affirment aussi d’un iPad Pro haut de gamme pourrait voir le jour avant la fin de cette année. Si vous n’avez pas absolument besoin tout de suite d’un iPad Pro neuf, vous pourriez vouloir attendre quelques mois pour profiter de possibles gains de performances plus conséquents.

TechInsights a depuis confirmé cette information en effectuant une analyse bas niveau. Les deux puces sont bel et bien identique excepté, comme dit précédemment, pour ce core GPU supplémentaire. Celui-ci, en théorie, devrait offrir un léger gain de performances au niveau des graphismes. Cela étant dit, avant d’accusre Apple de tenter de tricher auprès de ces clients avec de si petites mises à jour, il faut savoir, comme le rappelle MacRumors, que les fabricants de puces sont nombreux à procéder ainsi. Activant simplement au fil du temps certains composants internes désactivés initialement pour gagner en performances graduellement.

Our analysis confirms #Apple #A12Z GPU chip found inside #iPadPro (model A2068) is the same as A12X predecessor. A report of our findings is underway & will be available as part of TechInsights' #Logic Subscription. Learn more here https://t.co/WWQqlPorNF pic.twitter.com/RsQEADpZsc

— TechInsights (@techinsightsinc) April 13, 2020