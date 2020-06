La puce A12Z de l’Apple Mac Mini ferait mieux que le Surface Pro X de Microsoft sous ARM

Avec l'annonce de Apple de vouloir intégrer des puces ARM maison en remplacement des puces Intel dans ses machines Mac, se pose la question des performances des nouvelles générations d'ordinateurs. Voici un premier élément de réponse.

Le concept d’ordinateurs équipés de puces ARM n’est pas nouveau. Plusieurs fabricants ont déjà tenté l’aventure par le passé. Microsoft est l’une d’entre elles, avec le lancement du Surface Pro X en 2019. Cela étant dit, bien que cette machine soit plus récente, il semblerait que l’Apple Mac Mini propulsé par la puce A12Z Bionic fasse mieux en terme de performances C’est du moins ce que révèlent les chiffres de Geekbench.

Le Mac Mini avec puce A12Z Bionic offre des performances très intéressantes

Et au cas où vous vous demanderiez pourquoi cela est important, c’est parce que la firme de Cupertino a récemment annoncé son intention de passer à des puces ARM pour ses ordinateurs Mac, et prendre ainsi ses distances avec les processeurs Intel. Naturellement, nombreux furent celles et ceux qui se sont alors interrogé sur les performances de ces Mac sous ARM. Et ces benchmarks sont très prometteurs. En effet, selon les résultats obtenus par Geekbench, le Mac Mini avec la puce A12Z obtient des scores de 811 et 2 871 en monocœur et multicœur respectivement. Le Surface Pro X, quant à lui, obtient 726 et 2 831 respectivement.

par rapport au Microsoft Surface Pro X

Sans être franchement devant, la puce A12Z fait mieux. Et c’est une puce qui date de 2 ans maintenant, tandis que le Microsoft Surface Pro X utilise une puce plus récente. De plus, étant donné que le Mac Mini Developer Transition Kit utilise Rosetta 2 pour tester les applications, les performances devraient être meilleures encore une fois le tout parfaitement optimisé pour la puce A12Z. En théorie tout du moins. Il y a d’autres facteurs à prendre en considération quand on parle de performances d’une machine, c’est certain, mais au moins, sur le papier, le projet d’Apple de se séparer des puces Intel semble très prometteur.