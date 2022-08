La PS5 de Sony devient plus chère

L'augmentation du prix de la PS5 est due à l'environnement économique mondial, en particulier à cause des taux d'inflation élevés.

Bien qu’elle souffre encore énormément de la pénurie actuelle, Jim Ryan, président et directeur général de Sony Interactive Entertainment, annonce une augmentation du prix de la PS5 :

L’environnement économique mondial est un véritable défi que beaucoup d’entre vous vivent sans aucun doute dans le monde entier. Nous constatons des taux d’inflation élevés dans le monde, ainsi que des tendances monétaires défavorables, ce qui a un impact sur les consommateurs et crée une pression sur de nombreuses industries. En raison de ces conditions économiques difficiles, nous avons pris la décision difficile d’augmenter le prix de détail recommandé de la PS5 sur certains marchés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), en Asie-Pacifique (APAC), en Amérique latine (LATAM), ainsi qu’au Canada. Il n’y aura pas d’augmentation de prix aux États-Unis. Bien que cette augmentation de prix soit une nécessité compte tenu de l’environnement économique mondial actuel et de son impact sur nos activités, notre priorité absolue reste d’améliorer la situation de l’approvisionnement en PS5 afin que le plus grand nombre possible de joueurs puissent profiter de tout ce que la PS5 offre et de ce qui est encore à venir.

Les nouveaux prix de la PS5 dans le monde

Le prix de la PS5 augmente de 50 euros en Europe, 30 livres sterling au Royaume-Uni, 5,000 yens au Japon, 400 yuans en Chine, 50 dollars australiens en Australie, 1,000 pesos mexicains au Mexique et 20 dollars canadiens au Canada.

Europe

PS5 – 549,99 euros

PS5 Digital Edition – 499,99 euros

Royaume-Uni

PS5 – 479,99 livres sterling

PS5 Digital Edition – 389,99 livres sterling

Japon (en vigueur à compter du 15 septembre prochain)

PS5 – 60,478 yen yens (y compris les taxes)

PS5 Digital Edition – 49,478 yens (y compris les taxes)

Chine

PS5 – 4,299 yuans

PS5 Digital Edition – 3,499 yuans

Australie

PS5 – 799,95 dollars australiens

PS5 Digital Edition – 649,95 dollars australiens

Mexique

PS5 – 14,999 pesos mexicains

PS5 Digital Edition – 12,499 pesos mexicains

Canada

PS5 – 649,99 dollars canadiens

PS5 Digital Edition – 519,99 dollars canadiens

Pourquoi le prix de la PS5 augmente ?

Sony Interactive Entertainment est contraint d’augmenter le prix de la PS5 car Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le principal fournisseur de puces et semi-conducteurs pour les grands noms du monde de la tech et du divertissement, va encore augmenter ses tarifs (20% en 2021 et 10% pour l’horizon 2023) pour compenser les effets de la pandémie de coronavirus. Intel, Nvidia, AMD, Apple ou encore Microsoft et des constructeurs automobiles vont aussi devoir ajuster les prix de certains produits pour ne pas accuser de lourdes pertes lors des prochains bilans financiers.