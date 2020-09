La production du premier MacBook Apple Silicon devrait démarrer bientôt

Depuis que Apple a officialisé son projet de fabriquer ses propres puces pour ses ordinateurs portables, les fans et la presse spécialisée attendent impatiemment le premier modèle. Il s'avère que la production devrait démarrer bientôt.

Nombre de fans de la marque à la pomme, tout comme la presse spécialisée et les curieux, plus généralement, attendent avec impatience la nouvelle gamme de machines Apple propulsées par les puces faites maison du projet Apple Silicon. La bonne nouvelle, c’est que le premier modèle équipé de cette toute nouvelle puce devrait arriver bientôt.

La production du premier MacBook sous Apple Silicon

Selon un rapport de DigiTimes, il semblerait que TSMC s’apprête à démarrer la production des fameuses puces. Celle-ci devrait débuter dans le courant du dernier trimestre 2002. Une information en parfaite adéquation avec de précédentes déclarations de la firme de Cupertino elle-même qui affirmait que les premiers ordinateurs Mac sous Apple Silicon seraient lancés avant la fin de l’année.

Bien que nous ne sachions pas encore précisément quelle puce sera la toute première, des benchmarks réalisés sur le Mac Mini sous ARM fourni aux développeurs pour leurs tests et les (re)développements de leurs applications montrent des signes très, très encourageants. Il sera intéressant de voir comment cette puce s’en tire au quotidien, dans des usages très divers. Nous saurons alors si ces puces ont le potentiel d’outrepasser celles d’Intel et d’être utilisées dans un environnement professionnel.

devrait démarrer très bientôt

La firme de Cupertino fait en tous les cas tout ce qu’il faut pour que cette transition s’opère en douceur. Le processus ne devrait pas être terminé avant deux ans. Selon plusieurs rumeurs, Apple pourrait même lancer les festivités en ramenant à la vie le MacBook 12 pouces. Cette machine serait la première machine Mac équipée d’une puce Apple Silicon.

Cela étant dit, comme dit, plus que le lancement de ce premier modèle, il sera plus intéressant de voir si la technologie d’Apple a ce qu’il faut pour venir concurrencer Intel sur les puces haut de gamme réservées aux utilisations professionnelles. Le projet Apple Silicon a-t-il ce qu’il faut pour trouver place dans les configurations les plus élevées des MacBook Pro, iMac Pro et autre Mac Pro ? L’avenir nous le dira mais une chose est sûre, Apple va tout faire pour y parvenir.