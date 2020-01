La production de l’iPhone SE 2 lancée en Février ?

Apple travaille depuis quelque temps maintenant sur un iPhone SE 2, ce n'est plus un secret pour personne. Ce que l'on ne savait pas, par contre, c'est quand la production de cet appareil allait démarrer. Il se pourrait que cela ait lieu dès le mois prochain.

L’iPhone SE 2, qui pourrait aussi être baptisé iPhone 9, devrait entrer en production dans le courant du mois de Février pour une probable commercialisation en Mars. Au cas où vous ne le sauriez pas, l’iPhone SE 2 sera un iPhone d’entrée de gamme, très certainement vendu sous la barre des 400$. Bien que la question du positionnement tarifaire ne soit pas très claire à l’heure actuelle, cela signifierait que nous ne serions plus qu’à un mois de son annonce officielle.

Démarrage de la production de l’iPhone SE 2 dès le mois prochain ?

C’est le media Bloomberg qui rapporte l’information. La production de masse de cet iPhone SE 2 / iPhone 9 s’apprêterait donc à démarrer. Les lignes de production, quant à elles, seraient localisées dans les usines de Hon Hai Precision Industry, Pegatron Corp. et Wistron Corp. Concernant le smartphone en lui-même, plusieurs rumeurs évoquaient le fait que l’iPhone SE 2 devrait rependre le design de l’iPhone 8 dans un châssis plus petit. plus précisément avec un écran d’une diagonale de 4,7 pouces. Très compact donc. Voilà qui devrait plaire à bon nombre de clients adeptes de ce genre de format utilisable facilement à une main.

Pour un lancement commercial en Mars ?

L’iPhone SE 2 devrait aussi intégrer le Touch ID – qui pourrait disparaître dans les modèles 2020 -. Là encore, une bonne nouvelle pour les amateurs de cette technologie de reconnaissance d’empreinte digitale. Si l’on regarde les tendances actuelles, Apple a grand besoin d’un modèle très abordable face à ses iPhone haut de gamme si l’entreprise souhaite attirer toujours davantage de clients dans son écosystème iOS. Autrement dit, cet iPhone SE 2 – ou iPhone 9, c’est selon – sera très important pour la firme de Cupertino. Aux États-Unis comme partout ailleurs dans le monde où il sera commercialisé. Un tel appareil devrait aussi permettre à la marque à la pomme de pénétrer davantage sur les marchés émergents comme l’Inde.