La production de l’iPhone 12 de 6,1 pouces devrait démarrer en juillet

L'iPhone 12 devrait bel et bien arriver cette année malgré le contexte difficile de la crise sanitaire. Pour ce faire, la production doit démarrer d'ici peu. Ce pourrait être le cas dès le mois de juillet, si l'on en croit un récent rapport.

L’iPhone 12 d’Apple devrait être lancé avant la fin de cette année. Aujourd’hui, un rapport de DigiTimes affirme que la production devrait démarrer au mois de juillet prochain. Cela étant dit, il semblerait que tous les iPhone ne soient pas concernés. En effet, la firme de Cupertino ne commencerait à produire que les modèles de 6,1 pouces. Explication.

La production de l’iPhone 12 pourrait démarrer en juillet

Petit récapitulatif de la situation telle que nous croyons la connaître aujourd’hui. La marque à la pomme devrait lancer cette année pas moins de quatre modèles d’iPhone 12 différents. Il y aura le modèle de base, de 5,4 pouces, deux modèles offrant une diagonale de 6,1 pouces et un iPhone de 6,7 pouces. Le rapport affirme que la production démarrera avec les modèles de 6,1 pouces. La raison serait que Apple doit se fournir en modules tactiles auprès d’autres partenaires.

mais uniquement pour les modèles de 6,1 pouces

Pour les modèles de 5,4 et 6,7 pouces, la firme de Cupertino utilise la technologie Y-OCTA de Samsung. Difficile de savoir pourquoi Apple n’utilise pas les mêmes panneaux tactiles pour tous ses appareils et plus précisément pourquoi l’iPhone de 6,1 pouces ne pourrait pas utiliser le même module tactile que les autres, et surtout que le modèle de base de 5,4 pouces. Cela étant dit, DigiTimes se trompe assez souvent dans ses prédictions concernant Apple et ses appareils. Peut-être cette information n’est-elle donc pas avérée. Elle est en tous les cas à prendre comme une énième nouvelle autour de l’iPhone 12. Nous devrions en savoir davantage dans les semaines ou mois à venir, la date de lancement de ce nouvel iPhone étant prévue, aux dernières nouvelles, pour Novembre et non pas Septembre comme habituellement. À suivre !