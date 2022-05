La prochaine version majeure d’Android TV devrait améliorer grandement le picture-in-picture

Android 13 TV va améliorer sensiblement le picture-in-picture parmi de nombreuses autres améliorations.

Google avait des annonces très diverses, et très nombreuses, à faire durant sa conférence annuelle I/P 2022 dédiée aux développeurs. Toutes les gammes de produits étaient concernées. Tant au niveau logiciel que matériel. Et dans cette longue liste, la firme de Mountain View n’a pas oublié Android TV. L’occasion de découvrir ce que pourrait nous réserver la prochaine mise à jour majeure.

Google ne s’est pas contenté de montrer ses nouveautés en matière de smartphones et de tablettes Android durant l’I/O 2022. Le géant américain a aussi partagé un certain nombre d’informations concernant Android 13 pour les téléviseurs, notamment pour celles et ceux qui ont l’habitude de faire plusieurs choses à la fois dans leur salon. En plus de ce que l’on savait déjà, à savoir la future prise en charge de la diffusion d’Android vers Google TV, la firme de Mountain View a révélé que Android TV va étendre le picture-in-picture pour montrer les appels vidéo de groupe, ajouter un mode dock et empêcher que les conversations ne dissimulent du contenu dans d’autres applications. Vous pourriez ainsi prendre des nouvelles de vos proches en vidéo sur votre TV équipé d’une webcam sans bloquer votre navigateur web.

parmi de nombreuses autres améliorations

La prochaine version majeure d’Android TV prendra aussi en charge différents types de clavier. Cela pourrait être utile pour les développeurs de jeux vidéo qui ont besoin de faire correspondre les touches à des claviers non QWERTY, selon Google. Il faut aussi s’attendre à des améliorations de performances et des gains de qualité grâce à un meilleur routing audio et des réponses HDMI plus rapides.

Les développeurs peuvent d’ores-et-déjà tester la bêta 2 d’Android 13 TV, que ce soit pour le kit ADT-3 de Google ou un émulateur PC. Il faudra cependant attendre encore quelques mois avant que la version finale n’arrive. Tout comme Android 13 sur les appareils mobiles, il ne s’agit pas là d’un changement en profondeur, mais plutôt d’une amélioration d’Android 12 pour répondre à des besoins plus modernes.