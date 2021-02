La prochaine smartwatch Samsung pourrait abandonner Tizen au profit de Wear OS

Wear OS est un système d’exploitation tout à fait capable et abouti pour des appareils wearables comme des montres connectées. Les exemples ne manquent actuellement pas sur le marché. Pourtant, depuis que Samsung s’y est lancé, le géant propose des montres équipées de son OS maison, Tizen. Cela pourrait cependant changer avec la prochaine génération.

Nombreux sont les fabricants à l’heure actuelle à être plus que ravis de la plate-forme Wear OS proposée par Google pour les smartwatches notamment. Samsung tente depuis des années de tracer son propre chemin avec son propre système d’exploitation Tizen. Et le géant sud-coréen a rencontré un assez franc succès avec ses Galaxy Watch, il faut bien le reconnaître. Ses montres sont aujourd’hui plutôt populaires.

Cela étant dit, si l’on en croit un récent tweet du leakster bien connu Ice Universe, ceci pourrait changer du tout au tout. En effet, l’homme affirme que, pour son prochain modèle de smartwatch, la marque pourrait opter pour Wear OS. Difficile de savoir s’il s’agirait là d’un choix temporaire ou d’une indication claire d’une réelle transition de Tizen vers Wear OS.

Il est en tous les cas tout à fait possible que Samsung veuille garder les deux types de wearables. Pour autant, cela viendrait dans le même diversifier son offre. Wear OS est certes plus populaire dans la mesure où il est directement dérivé d’Android, mais cela signifie aussi que Samsung rencontrerait davantage de concurrence.

D’autres rumeurs affirment par ailleurs que la prochaine smartwatch de la marque pourrait être équipée d’un système non invasif pour mesurer la glycémie de son utilisateur. Voilà qui serait très intéressant si l’information était avérée.

Samsung's new watch will use Android to replace Tizen.

— Ice universe (@UniverseIce) February 19, 2021