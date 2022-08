La prochaine grande fonctionnalité d’Instagram pourrait être une copie de BeReal

Instagram teste une fonctionnalité identique à ce que propose BeReal en demandant de prendre une photo sur le vif à un moment aléatoire de la journée. Tous les moyens sont bons pour attirer les jeunes adultes.

Instagram teste une nouvelle fonctionnalité baptisée Candid Challenges, très ressemblante à BeReal, une app de partage de photo populaire au sein de la Génération Z. La fonction a été découverte par le développeur Alessandro Paluzzi, connu pour avoir découvert ainsi à l’avance de nombreuses fonctions dans diverses apps et services. Un porte-parole de l’entreprise a confirmé que cette fonctionnalité est un “prototype interne”, mais n’a fourni aucun détail supplémentaire.

Selon Alessandro Paluzzi, les utilisateurs participant à ces Candid Challenges verront une notification à un moment différent chaque jour leur demandant de prendre une photo. Avec l’affichage de cette notification, la caméra Instagram s’ouvrira avec les capteurs avant et arrière et laissera deux minutes à l’utilisateur pour prendre le cliché. Le contenu partagé via ces Challenges apparaîtra dans les Stories.

Si ceci vous semble familier, c’est parce que la fonctionnalité est quasiment identique à BeReal, une app de selfie présentée comme une alternative plus sincère et authentique aux plates-formes sociales populaires. L’app, lancée en 2019, demande aux utilisateurs de prendre une photo avec leurs caméras avant et arrière à des moments différents chaque jour. Toujours avec cette même fenêtre de 2 minutes. Et les utilisateurs peuvent voir toutes les photos partagées par leurs proches ce même jour.

Impossible de savoir si Instagram ouvrira cette fonctionnalité au grand public et encore moins quand. Un porte-parole d’Instagram décrivait la fonction comme un “prototype interne”, qu’elle ne “teste pas en externe”. Mais le simple fait que l’entreprise teste cette option suggère qu’elle envisage sérieusement la possibilité de répliquer le concept dans son propre service.

BeReal est très populaire au sein de la Génération Z et le service a vraiment décollé ces derniers mois. L’app est actuellement très bien positionnée dans l’Apple App Store, bien devant Instagram (8ᵉ) et Facebook (18ᵉ). Elle est parmi les 10 applications gratuites les plus populaires de cet été.

Mark Zuckerberg expliquait que le futur de Meta reposait sur sa capacité à attirer les jeunes adultes, lesquels passent de plus en plus de temps sur des plates-formes n’appartenant pas à Meta. Et bien que TikTok soit actuellement le plus grand concurrent du géant, celui-ci suit de très près les autres et n’hésite pas à copier des fonctionnalités d’autres services. Instagram a aussi récemment ajouté un nouveau paramètre “Dual” dans sa caméra intégrée permettant justement de reproduire la prise de vue popularisée par BeReal.