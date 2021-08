La prochaine génération d’iPad devrait être plus mince encore

Apple pourrait lancer un nouvel iPad cet automne, un iPad "classique" de 9ème génération, plus mince que l'actuel.

Comme tous les autres produits de la marque Apple, l’iPad évolue avec les années. Et ces dernières années, nous avons vu la tablette selon la marque à la pomme faire disparaître petit à petit ses larges bords et son bouton home pour offrir un design bien plus lisse avec un écran qui occupe toute la façade avant. Cependant, tous les iPad du catalogue n’ont pas eu droit à ces modifications. L’iPad “classique”, par exemple, qui représente l’entrée de gamme chez Apple, a été laissé pour compte. Cela pourrait changer à l’automne.

Apple pourrait lancer un nouvel iPad cet automne

Il se pourrait cependant qu’il y ait du nouveau sur ce point. En effet, dans le dernier épisode de Power On, Mark Gurman, de Bloomberg, révèle qu’Apple pourrait proposer une nouvelle génération d’iPad “classique” cette année. Le journaliste américain affirme que la firme de Cupertino lancerait sa neuvième génération d’iPad à l’automne. Et celle-ci n’aurait pas uniquement droit à un processeur plus performant, la tablette devrait par ailleurs être plus mince.

Un iPad “classique” de 9ème génération, plus mince que l’actuel

La dernière fois qu’Apple a mis à jour son iPad, c’était en 2020. La tablette avoir alors eu droit à la puce A12 Bionic. Étant donné que l’année 2020 a vu le lancement de la puce A14 Bionic, il faut y voir là le moyen pour Apple de limiter les coûts de production, et donc la facture finale. Cela signifie aussi que pour la nouvelle génération de cette année, il faut s’attendre à un passage à une puce A13 ou A14.

En ce qui concerne le design, Mark Gurman affirme que l’ensemble sera plus fin mais nul ne sait vraiment s’il faut s’attendre à un design similaire à celui de l’iPad Air ou de l’iPad Pro ou si le résultat sera identique à l’existant mais simplement plus mince. Quoi qu’il en soit, si vous cherchez un nouvel iPad “classique”, vous devriez attendre l’automne, si vous le pouvez.