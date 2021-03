La prochaine génération d’Apple iPad Pro pourrait bénéficier d’un port Thunderbolt

L'iPad Pro est une machine très aboutie et très complète. Une machine qui pourrait tout à fait remplacer un ordinateur pour bon nombre d'utilisateurs. La prochaine génération pourrait afire mieux en termes de connectique.

Cela fait quelques années maintenant qu’Apple travaille à faire de son iPad Pro un remplaçant tout à fait crédible à l’ordinateur portable. Il a fallu pour cela intégrer un certain nombre de fonctionnalités mais on y est presque aujourd’hui. La connectique gagnerait cependant à être étoffée. Ce qui pourrait être le cas avec la prochaine génération.

Le prochain iPad Pro serait équipé d’un port Thunderbolt

Un récent article de DigiTimes révélait que le nouvel Apple iPad Pro pourrait n’arriver qu’en avril au lieu de mars comme annoncé initialement. Aujourd’hui, un rapport de Bloomberg vient corroborer ces dires, affirmant avoir aussi entendu dire que cette nouvelle tablette ne serait lancée que le mois prochain.

Pour des transferts plus rapides encore et la compatibilité avec les accessoires existants préservée

Mais Bloomberg va plus loin en partageant de nouveaux détails concernant cet appareil. La firme de Cupertino aurait décidé de doter ce nouvel iPad Pro d’un port Thunderbolt. À l’heure actuelle, l’iPad Pro dispose d’un port USB-C, le passage au Thunderbolt serait intéressant. Pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec ces technologies, l’USB-C et le Thunderbolt 3 – et ses versions ultérieures – utilisent le même design de port.

La différence principale entre les deux est que le Thunderbolt est plus rapide que l’USB-C et qu’il fonctionne aussi avec les appareils USB-C. Cela signifie qu’un appareil USB-C peut être branché sur un port Thunderbolt mais l’inverse n’est pas vrai. Cela permettra de s’assurer que tous les accessoires et câbles continueront de fonctionner avec le nouvel iPad Pro tout en ajoutant la possibilité de profiter de vitesses de transfert plus élevées encore à celles et ceux qui en auraient besoin.

Le rapport affirme aussi qu’Apple équiperait ce nouvel iPad Pro d’une nouvelle puce, très probablement directement dérivée de la puce M1 intégrée récemment dans les nouveaux Mac. Nul ne sait par contre à quoi s’attendre en termes de performances. Il faudra, comme toujours, attendre l’annonce officielle pour tout savoir des spécifications de la bête…