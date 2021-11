La prochaine génération d’Apple AirPods Pro n’arrivera probablement pas avant fin 2022

Les AirPods Pro de 3ᵉ génération n'arriveraient pas avant fin 2022. L'on ne sait que très peu de choses concernant ce modèle.

Cette année, Apple a enfin mis à jour ses AirPods avec un nouveau modèle disposant d’un design revu et corrigé et d’un nouvel étui de recharge. Cela étant dit, il leur manque encore certaines fonctionnalités que l’on retrouve sur les plus onéreux AirPods Pro. C’est pour cette raison que l’on imagine que certains utilisateurs attendent certainement la prochaine génération.

Les AirPods Pro de 3ᵉ génération n’arriveraient pas avant fin 2022

Celles et ceux qui espèreraient voir arriver prochainement la troisième génération d’AirPods Pro devront, semble-t-il, patienter assez longtemps. En effet, si l’on en croit un tweet de @FrontTron, ces nouveaux AirPods Pro devraient désormais arriver durant le troisième trimestre 2022. Le tweet avait tout d’abord annoncé une officialisation au deuxième trimestre 2022, mais l’information avait été modifiée pour passer au troisième trimestre 2022.

Et l’on ne sait que très peu de choses concernant ce modèle

Dans la mesure où Apple lance officiellement d’ordinaire ses iPhone durant le troisième trimestre de chaque année, il est assez logique que la firme de Cupertino profite de cet événement dédié à l’iPhone pour annoncer une nouvelle génération d’écouteurs. À l’heure actuelle, nous ne savons que très peu de choses concernant cette troisième génération d’AirPods Pro. Ceux-ci devraient très certainement continuer de proposer une technologie de réduction active de bruit, mais il est difficile de savoir en quoi elle pourrait être améliorée par rapport au modèle actuel.

Peut-être ces écouteurs auront-ils aussi droit à un nouveau design, un design qui les rendrait plus confortables encore à porter au quotidien, ou peut-être Apple prévoit-il d’embarquer des fonctionnalités dédiées à la santé. La marque à la pomme avait déjà déclaré qu’elle voyait un grand potentiel dans ses AirPods pour permettre aux utilisateurs de suivre leur santé au jour le jour. Difficile cela dit de savoir si cela se concrétisera à temps pour cette troisième génération d’AirPods Pro. À suivre !