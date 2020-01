La première voiture tout électrique Bentley pas attendue avant 2025

Bentley est une marque emblématique parmi les véhicules de luxe. Depuis 1919, le constructeur propose des véhicules exceptionnels, représentant un très haut degré de savoir-faire. Et la marque entend bien embrasser le virage de l'électrique...

Bentley a bien l’intention de proposer des véhicules électriques. L’idée plaît en tout cas énormément au directeur exécutif de l’entreprise, Adrian Hallmark. L’homme déclarait à Automotive News Europe que “tout est question d’électrification aujourd’hui“. La première Bentley électrique fut la Bentayga Hybrid, dévoilée au Salon international de l’automobile de Genève en 2018 mais pour un modèle uniquement électrique, il va falloir attendre encore plusieurs années.

La première voiture entièrement électrique Bentley pas attendue avant 2025

“Nous pourrions prendre l’un de nos modèles existants et en faire notre première voiture électrique mais nous ne procèderons pas ainsi, à tenter de faire rentrer la batterie dedans, parce qu’il faudrait faire des compromis sur l’autonomie et l’expérience de conduite“, expliquait Adrian Hallmark. Il ne s’agit pas là uniquement de fabriquer une Bentley électrique, l’entreprise souhaite s’assurer qu’elle représente ce qui se fait de mieux et cela va demander du temps et des efforts considérables, et ce bien que Bentley puisse tirer profit de toute l’expertise de Volkswagen en la matière.

La marque prend son temps, notamment pour choisir la meilleure technologie de batterie

Une Bentley électrique avec une technologie de batterie actuelle parait difficilement envisageable pour les exigences de la marque. Les batteries à semi-conducteurs pourraient avoir leur préférence, encore faut-il qu’elles fassent leurs preuves. “Elles sont sur notre radar pour la période mi-2020. Et elles sont 30% plus légères, pour la même puissance, que le lithium-ion.” Et c’est un facteur très important. La plupart des voitures électriques on un seul moteur électrique par essieu. Bentley pourrait prendre une approche différente. Son concept EXP 100 GT était équipé d’un moteur par roue, avec un couple de près de 1 500 Newton-mètre. Une chose est sûre, Bentley n’a pas l’intention de se presser. Ce premier modèle entièrement électrique n’est pas attendu avant 2025, au mieux…