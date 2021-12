La première tentative d’Ubisoft avec les NFT est un fiasco total

Ubisoft se rate complètement avec ses premiers NFT. Les joueurs ne répondent pas (encore) présents.

Récemment, Ubisoft avait annoncé son intention d’introduire des NFT dans ses jeux, avec Ghost Recon Breakpoint qui allait être le premier jeu du studio à en profiter. L’idée derrière ce projet était que ces NFT seraient des skins et autres éléments cosmétiques. Cela étant dit, il semblerait que cette première expérience d’Ubisoft avec les NFT soit un gros échec.

Ubisoft se rate complètement avec ses premiers NFT

C’est tout du moins ce qu’annonce Liz Edwards, modeleuse personnage chez Respawn Entertainment sur Apex Legends, qui a découvert que, sur les plates-formes sur lesquelles Ubisoft vend ses NFT, seulement 15 NFT (à l’heure d’écrire ces lignes) ont été vendus. Étant donné qu’il y a bien plus de 15 joueurs dans le jeu, on peut en conclure que les joueurs ne sont pas vraiment partants pour acheter des NFT, ou pas encore, tout du moins en ce qui concerne ceux d’Ubisoft.

Les joueurs ne répondent pas (encore) présents

Eurogamer est allé plus loin dans l’analyse et a estimé la valeur de ces NFT à environ 445,49 Tezos, ce qui, une fois converti en monnaie fiat, représente environ 1 755,30 $. Il est possible qu’Ubisoft ait besoin de temps pour faire accepter ce nouveau projet et lui faire gagner en popularité. Après tout, certaines personnes sont prêtes à dépenser 650 000 $ pour un yacht NTF, peut-être donc que les joueurs ne sont simplement pas satisfaits avec l’implémentation d’Ubisoft.

Les NFT sont de plus en plus populaires ces derniers temps, certains se vendant plusieurs centaines de milliers de dollars. Il est possible de faire à peu près tout et n’importe quoi avec les NFT. C’est peut-être pour cela qu’Ubisoft est si intéressé par cette technologie et qu’il souhaite l’implémenter dans ses jeux, mais pour l’heure, il faut convaincre les joueurs. Cette première tentative est en tous les cas un échec cuisant. À suivre !