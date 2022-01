La police d'Honolulu utilise le chien robot Spot pour prendre la température des sans-abri. Une mesure supplémentaire pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19.

Tous les moyens sont bons, ou presque, pour tenter d’endiguer la pandémie de Covid-19. Les technologies modernes peuvent aider, évidemment. De nombreux lieux, privés ou publics, ont mis en place des scanners de température, plus ou moins automatisés, pour vérifier si une personne a de la fièvre avant qu’elle ne pénètre les lieux. La fièvre étant l’un des symptômes de l’infection au Covid-19, pouvoir empêcher une personne d’entrer, a fortiori dans un bâtiment ou une pièce fermée, permet de limiter la propagation du virus.

Mais qu’en est-il des sans-abri ? Qui s’occupe d’eux ? À Hawaï, la police d’Honolulu a décidé de déployer des chiens robots Spot, création de Boston Dynamics, pour aider à prendre la température des sans-abri plutôt que d’utiliser des officiers de police humains.

Le chien robot coûte environ 150 000 $ et leur utilisation sur le terrain a suscité de vives controverses. Ceci étant dit, selon l’officier Mike Lambert de la police d’Honolulu, cette décision a un sens au niveau financier. En effet, bien que le prix du robot soit effectivement très élevé, Mike Lambert estime que, sur une période de 90 jours, cela pourrait permettre au service d’économiser entre 117 000 et 242 760 $. Ce qui est effectivement non négligeable.

Cette estimation des économies est basée sur le coût de la rémunération des officiers qui devraient prendre la température des sans-abris ainsi que sur les dépenses du service pour payer la quarantaine d’un officier qui aurait été exposé au virus. En investissant dans un robot, non seulement le département de police n’a pas à payer ses hommes pour effectuer cette tâche, mais il se protège aussi d’éventuelles contaminations dans ses rangs. Un investissement finalement assez facile à rentabiliser. Tout du moins est-ce le calcul opéré par la police locale. Quant à savoir si cette initiative sera bien perçue par les sans-abri eux-mêmes et la population, c’est une autre histoire…