La plus grande banque de Russie lance sa propre blockchain. Une étape importante pour la Sberbank et toute la Russie.

La plus grande banque de Russie, Sberbank, a lancé sa propre blockchain après avoir obtenu sa licence en juin dernier auprès de la Banque centrale de Russie et sa première opération fut une émission d’obligations, avec une échéance de trois mois, à hauteur de 1 milliard de roubles d’obligations, soit 15,7 millions de dollars.

La plus grande banque de Russie lance sa propre blockchain

Cette blockchain permet notamment la création de smart contracts. Elle permet de programmer tous les paramètres des opérations prises en charge – montant, date d’échéance, intérêts, etc. -. Ce cas d’application rappelle directement l’utilisation de la blockchain de JP Morgan par la BNP Paribas. Cela permet de rationaliser des opérations natives de la finance traditionnelle. SG-Forge, startup de la Société Générale, permet aussi l’émission d’obligations sur la blockchain, mais se concentre sur des systèmes existants comme Ethereum (ETH).

Une étape importante pour la Sberbank et toute la Russie

Pour Anatoly Popov, vice-président du conseil d’administration de la banque, c’est une étape importante : “Le lancement de la plateforme et notre obtention du statut d’opérateur sont le fruit du travail d’équipe de nombreuses divisions de notre banque en étroite collaboration avec la Banque de Russie. Il est important que les recherches menées par notre laboratoire blockchain se traduisent déjà en solutions commerciales industrielles.”

En février dernier, Atomyze devenait la première plate-forme à recevoir une telle licence dans le pays. Le 29 juin, elle effectuait sa première transaction avec VTB, la deuxième plus grosse banque de Russie. Petit à petit, le pays avance vers les crypto-monnaies. Les technologies de la blockchain et des crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées par le monde financier traditionnel. Sans parler de légaliser une quelconque crypto en Russie, le pays reconnait l’utilité de ces technologies et entend bien ne pas rater le coche.