La plus grande banque de Colombie se met au Bitcoin

La Bancolombia permettra bientôt à ses clients d'échanger des cryptos

L’Amérique latine est un terrain extrêmement favorable, à l’heure actuelle, à l’adoption des crypto-monnaies par les gouvernements locaux. Aujourd’hui, c’est en Colombie que l’on se rend. Le groupe multinational bancaire Bancolombia a décidé de permettre les échanges de Bitcoin (BTC) ainsi que de 3 autres crypto-actifs à ses clients.

Un pays supplémentaire d’Amérique latine se lance dans les cryptos

Le Salvador a clairement montré la voie en faisant du Bitcoin une monnaie nationale. En Colombie, la banque Bancolombia, qui a aussi des banques au Panama et au Guatemala et qui compte pas moins de 18 millions de clients, vient d’annoncer un partenariat avec la plate-forme d’échange Gemini. Certains de leurs clients pourront, dès ce mardi 14 décembre 2021, profiter de passerelles d’entrée et de sortie en monnaie fiduciaire pour échanger Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH), via la crypto-bourse des frères Winklevoss.

Si Gemini a cherché d’abord à se développer en Amérique du Nord, elle entend bien aujourd’hui s’internationaliser davantage. Selon un communiqué de Cynthia Del Pozo, directrice stratégie et développement pour Gemini, “ce partenariat constitue une étape importante dans l’expansion stratégique de la présence de Gemini en Amérique latine. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l’écosystème crypto colombien, et de soutenir les crypto-actifs qui permettent aux colombiens de prendre le contrôle de leur vie financière. […] Les crypto-monnaies sont sans frontière par nature, et nous nous engageons à élargir l’accès aux cryptos au maximum d’individus à travers le monde.”

Cette intégration de Gemini à la Bancolombia est par ailleurs soutenue par un programme du gouvernement colombien. En effet, le régulateur financier local, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), a facilité l’accès aux crypto-monnaies pour les citoyens du pays. L’avenir nous dira si cette expérience est un succès et si les habitants répondent présents.