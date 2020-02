La pluie comme nouvelle source d’énergie renouvelable ?

Si notre planète a effectivement quantité de ressources à offrir, celles-ci ne sont pas inépuisables, loin de là. Et l'on s'approche dangereusement de la pénurie pour certaines. Il s'agit donc dès à présent de trouver des alternatives viables. La pluie pourrait aider.

Un jour, très bientôt, les énergies fossiles ne seront plus disponibles sur la Terre. Tout le monde en est conscient. Les chercheurs travaillent depuis de nombreuses années sur des sources d’énergies alternatives et renouvelables. Parmi celles-ci, on pourrait citer les énergies solaire, éolienne ou encore hydraulique. Il en existe d’autres, évidemment. Des experts semblent aujourd’hui convaincus que la pluie pourrait faire partie de cette liste.

Les gouttes de pluie comme nouvelle source d’énergie renouvelable ?

Une équipe de chercheurs a ainsi mis au point un générateur qui utilise une structure façon transistor à effet de champ capable de générer une tension à partir de simples gouttes d’eau, comme celles qui tombent régulièrement quand il pleut. Les scientifiques ont même découvert que ce système était très efficient. En effet, une seule goutte est capable de générer pas moins de 140 V, suffisant pour alimenter 100 petites ampoules LED. Vraiment impressionnant.

Une seule pourrait alimenter 100 petites ampoules LED

Et ces travaux représentent une amélioration plus que significative sur un projet précédent qui ne permettait d’obtenir que quelques “milliers” de fois moins d’énergie. Certes, on imagine évidemment qu’il y a encore beaucoup de travail à fournir avant de pouvoir envisager une commercialisation de ce système mais il faut d’ores-et-déjà lui reconnaître un énorme potentiel. Bien que la pluie ne soit pas nécessairement constante, qu’elle puisse même être très rare dans certaines régions du globe, cette source pourrait servir de solution de secours. En cas de pluie, l’énergie pourrait être récoltée et stockée pour plus tard, comme durant la nuit, lorsque le Soleil est couché et que les panneaux solaires ne sont plus aussi efficaces. L’avenir nous dira si cette innovation est viable. À suivre !