La plate-forme Facebook Campus va fermer ses portes

Facebook va fermer sa fonctionnalité Campus. Les utilisateurs devront désormais utiliser les Groupes.

C’est un peu ironique, finalement, quand on pense à la manière dont Facebook a démarré. C’était, à l’origine, un moyen pour les étudiants du lycée ou de l’université de rester en contact les uns avec les autres avant de devenir une plate-forme sociale en bonne et due forme. Et plus encore lorsque, après tout cela, Facebook décidait de créer une fonctionnalité “Campus” pour revenir à ses racines, si l’on peut dire.

Aujourd’hui, il s’avère que Campus va bientôt disparaître. Facebook a informé les utilisateurs via un message dans l’application qu’il allait fermer la fonctionnalité Campus et que tous les profils, groupes, posts et autres données allaient être supprimés. Les utilisateurs qui souhaitent préserver leurs données peuvent le faire en téléchargeant tout cela avant le 10 mars.

Dans le message envoyé aux utilisateurs concernés, on pouvait notamment lire les choses suivantes : “Depuis que nous avons lancé le pilote Campus, notre mission a toujours été d’aider à rapprocher les communautés. Mais nous avons appris que le meilleur moyen d’aider ces étudiants est via les Groupes Facebook.”

Un porte-parole de Facebook avait déclaré à TechCrunch : “Nous avons décidé de mettre fin à notre pilote Facebook Campus. Nous avons appris beaucoup concernant les meilleures manières d’aider les étudiants, et l’un des outils les plus efficaces pour les aider à rester en contact, ce sont les Groupes Facebook. Nous avons informé les étudiants dans les établissements participants que Campus ne sera bientôt plus disponible et leur avons suggéré les groupes Facebook correspondants.”

Campus n’est plus, certes, mais finalement, les Groupes permettent de faire exactement la même chose, sans être pour autant ciblés sur les communautés d’étudiants. Espérons que les utilisateurs concernés retrouveront leurs marques dans les Groupes.