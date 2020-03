La photo d’une manette AR/VR découverte dans iOS 14

La réalité augmentée est l'un des grands objectifs de Apple, ce n'est un secret pour personne. Version après version, génération après génération, les produits se façonnent autour de cette technologie. Nouvel exemple avec cette découverte dans iOS 14.

Tout le monde sait que la firme de Cupertino s’intéresse de très près à la technologie de réalité augmentée. Le dernier iPad Pro en date intègre même un scanner LiDAR pour améliorer l’expérience utilisateur quant à la réalité augmentée. Plusieurs rumeurs laissent entendre que cette même fonctionnalité pourrait arriver dans les iPhone de cette année. Il se murmure aussi qu’un casque de réalité augmentée serait en préparation, sa commercialisation serait même prévue pour 2022…

Une manette AR/VR découverte dans iOS 14

Aujourd’hui, grâce à une photo obtenue par MacRumors, il semblerait que le fameux casque AR tant attendu commence à prendre forme. Le media américain a partagé la photo de ce qui semble être une manette. Une manette très similaire à ce que l’on peut retrouver avec le casque de réalité virtuelle HTC Vive Focus. Ce qui n’a rien de très surprenant si l’on se souvient de cette rumeur de 2017 qui indiquait que Apple utilisait le casque HTC Vive pour réaliser ses tests internes.

Indice supplémentaire de l’existence du projet de casque de Apple

Difficile, voire impossible, de savoir si la manette en question, sera celle que l’on retrouvera dans le casque d’Apple lorsqu’il sera prêt mais si l’on en croit MacRumors, l’accessoire pourrait n’être utilisé que pour la phase de test. Le produit final, quant à lui, proposerait quelque chose de bien plus abouti, dans un design plus épuré et élégant. Cela étant dit, c’est toute l’existence de cette manette qui pourrait être remise en question. A-t-on besoin d’un tel accessoire avec un casque de réalité augmentée ? Si ces lunettes sont conçues pour être portées, a fortiori en extérieur, qui irait s’embêter à emporter avec soi une manette ? À moins, bien sûr, que ce casque puisse aussi être contrôlé via un iPhone et que cette manette serve notamment pour une utilisation en intérieur. Pour l’heure, il ne s’agit que d’une énième rumeur, à prendre comme telle, avec des pincettes.