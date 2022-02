La période d’essai gratuit d’Apple Music vient de diminuer

Apple réduit la période d'essai gratuit d'Apple Music, le service de streaming musical n'est désormais plus gratuit qu'un mois contre trois auparavant.

Apple et Spotify sont des concurrents de longue date sur le marché du streaming musical. Contrairement à Spotify, Apple Music ne propose pas d’offre gratuite, mais une période d’essai gratuit de trois mois. Et ceci est une très bonne chose par rapport aux autres services de streaming payants. Cela étant dit, toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit souvent…

Apple réduit la période d’essai gratuit d’Apple Music

En effet, il s’avère que cette période d’essai gratuit d’Apple Music va diminuer sensiblement. C’est Macotakara qui a fait cette découverte, une information rapidement confirmée par 9to5Mac. La firme de Cupertino a décidé de réduire la période d’essai gratuit de trois mois à seulement un mois. Cela signifie que, désormais, Apple Music proposera quelque chose de très similaire au reste de l’industrie sur ce point. Ce n’est donc ni bon ni mauvais, finalement.

Le service de streaming musical n’est désormais plus gratuit qu’un mois

Cela étant dit, il y a un certain nombre d’exceptions. La marque à la pomme explique que les clients qui achètent un produit audio éligible – que ce soit des écouteurs AirPods Pro, AirPods (deuxième ou troisième génération), un casque AirPods Max, une enceinte HomePod ou HomePod mini, des Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro ou Beats Solo Pro – auront droit à une période d’essai gratuit de six mois.

Autrement dit, si vous avez l’intention d’acheter l’un ou l’autre de ces appareils, vous pourrez activer directement cette période d’essai gratuit, après quoi vous passerez à un abonnement payant à 9,99 $ par mois. Nul ne sait pourquoi la firme de Cupertino a décidé de réduire cette période d’essai gratuit. Peut-être estime-t-elle que le service est aujourd’hui suffisamment mature pour pouvoir parvenir à convertir les utilisateurs gratuits en abonnés payants plus rapidement.