La pénurie mondiale de puces pourrait entrainer un problème inattendu

La pénurie mondial de puces électroniques pourrait avoir une conséquence inattendue et très problématique : l'apparition sur le marché de produits contrefaits à la qualité douteuse.

L’industrie de l’électronique, comme ceux qui utilisent des produits électroniques, d’ailleurs, est touchée par un problème d’envergure mondiale, une pénurie de composants, et plus précisément de puces. Cela se répercute à différents niveaux et les conséquences se font clairement ressentir chez le grand public. Mais cela pourrait entraîner un problème pour le moins inattendu, l’apparition sur le marché de faux composants, des contrefaçons.

Face à la pénurie mondiale de puces électroniques,

Comme vous le savez peut-être déjà, il y a actuellement une pénurie de puces électroniques. Résultat, les entreprises éprouvent de grosses difficultés à obtenir certains composants pour leurs produits. Ce qui entraîne de nombreux délais. Ceci étant dit, il se pourrait que les retards de production et donc de livraison ne soient pas le seul souci auquel nous devions faire face.

un nouveau gros problème pourrait apparaître : les composants contrefaits

Selon un article de ZDNet, un nouveau problème pourrait apparaître, les composants contrefaits ou plus généralement de moindre qualité. Certaines entreprises, désespérant de pouvoir honorer leurs commandes et/ou face à des fermetures de lignes de production, pourraient se tourner vers d’autres fournisseurs pour leurs composants, ce qui, en y ajoutant une certaine précipitation, pourrait venir dégrader la qualité du produit final.

Interrogé par ZDNet, Diganta Das, chercheur spécialisé dans la contrefaçon électronique au Center for Advanced Life Cycle Engineering, déclarait : “Si, la semaine prochaine, vous avez besoin de 5 000 composants sans quoi votre ligne de production s’arrête, vous allez vouloir acheter désespérément et vous allez baisser votre garde. Vous ne respecterez pas toutes vos règles de vérification du fournisseur, vous ne réaliserez pas tous vos tests de production. Cela pourrait devenir un énorme problème.”

Si Diganta Das estime qu’il est encore trop tôt pour remarquer une augmentation de ces composants ainsi contrefaits, il est convaincu que cela devrait être visible dans les prochains mois. Ceci étant dit, il a déjà été suggéré que cela ne devrait pas impacter les plus grosses entreprises de la tech qui se fournissent directement chez les fabricants mais plutôt celles qui font de petits volumes et qui ont des chaînes d’approvisionnement moins bien établies.