La pénurie de puces touche désormais les cartouches d’encre de nos imprimantes

Face à la pénurie de puces électroniques, Canon va fabriquer des cartouches d'encre sans puce.

Saviez-vous que les cartouches d’encre de votre imprimante ont des puces électroniques à l’intérieur ? Ces cartouches font bien plus, en vérité, que servir de contenant pour l’encre de votre imprimante. Les puces à l’intérieur leur permettent par exemple de s’authentifier auprès de l’appareil, pour assurer qu’elles sont bien officielles ou encore d’indiquer à l’imprimante combien d’encre il reste à l’intérieur.

Face à la pénurie de puces électroniques

Malheureusement, à cause de la pénurie de puces électroniques qui sévit dans le monde entier depuis de très longs mois maintenant, il s’avère que les cartouches d’encre sont désormais, elles aussi, impactées. En effet, selon une annonce officielle transmise par le site Canon Australie, l’entreprise révèle que, à cause de ladite pénurie, la marque se voit contrainte de fabriquer des cartouches d’encre sans puce.

Canon va fabriquer des cartouches d’encre sans puce

Selon l’annonce en question de Canon : “Pour nous assurer que nos clients ne manquent aucune impression, Canon a innové face à cette pénurie de puces pour rester en mesure de fournir des cartouches et toners. Canon a commencé à fabriquer des cartouches sans puce. Bien que cela entraînera certains changements inévitables, mais néanmoins mineurs, dans l’expérience utilisateur, vous pourrez tout de même imprimer comme d’habitude.” Et c’est finalement tout ce qui compte, non ?

Canon précise par ailleurs qu’il ne s’agit là que d’une solution temporaire le temps que la production de puces électroniques puissent de nouveau répondre à la demande. Cela étant dit, pour gérer avec les messages d’erreur que les utilisateurs rencontreront nécessairement lorsqu’ils voudront utiliser ces cartouches d’encre sans puce, Canon a d’ores-et-déjà publié un guide sur son site web détaillant la marche à suivre pour pouvoir passer cette période délicate et continuer d’imprimer ses documents importants sans souci. Espérons en tous les cas que cette pénurie ne durera pas trop longtemps…