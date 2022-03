La pénurie de puces risque de devenir plus grave encore

La production de néon mise à mal à cause de la guerre en Ukraine. La pénurie de puces risque de s'aggraver encore.

Au début de la pandémie, en 2020, de nombreux pays et industries ont dû suspendre leurs opérations, de manière temporaire, pour tenter de limiter au maximum la propagation du Covid-19. Cela a conduit à la pénurie mondiale de puces que nous subissons aujourd’hui. Et alors que la situation était censée s’améliorer, il semblerait que ce soit le contraire qui se profile, et ce très rapidement.

Cet aggravement de la situation est directement lié à la guerre en Ukraine. Deux entreprises, Ingas et Cryoin, ont cessé leurs expéditions de gaz néon. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le néon est essentiel dans la production de semi-conducteurs. Étant donné que ces deux entreprises sont en charge des approvisionnements d’environ la moitié du néon utilisé dans le monde, l’arrêt de la production a un énorme impact sur la production de puces.

Selon les deux sociétés, la guerre qui a cours dans le pays a entraîné la destruction d’infrastructures essentielles, en conséquence de quoi elles ont dû cesser leurs opérations. Certes, il y a d’autres entreprises qui fournissent du néon, mais le fait est que l’on ne peut désormais plus compter sur la moitié de la production mondiale (et nous n’avons aucune idée actuellement de la durée de cette interruption). Cela signifie que les entreprises devront récupérer leur gaz chez d’autres fournisseurs, ce qui pourrait entraîner des bouchons dans les lignes d’approvisionnement des fabricants de puces.

Cela devrait aussi, logiquement, faire encore grimper les prix du néon. Avec la pandémie, les tarifs avaient déjà grandement augmenté, jusqu’à + 500 %. On imagine que la facture devrait être plus salée encore. Nul ne sait cependant quel impact cela pourra avoir sur le grand public. L’avenir nous le dira.