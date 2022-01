La Pennsylvanie propose une loi pour éviter les abus avec les Apple AirTag

La Pennsylvanie voudrait une loi pour mieux réguler l'utilisation des AirTag et éviter que ceux-ci ne soient utilisées à de mauvaises fins.

Les Apple AirTag sont des trackers très intéressants et très efficaces tout en restant relativement abordables, il faut bien le reconnaître. Mais ces petits accessoires ont aussi assez mauvaise presse. En effet, ceux-ci représentent un danger évident puisqu’ils peuvent être utilisés pour espionner des personnes ou des objets et leurs déplacements. Par exemple, nous avons déjà eu vent de personnes traquées grâce à un AirTag, ou de véhicules marqués avec des AirTag pour pouvoir les voler plus tard.

Bien que la firme de Cupertino ait implémenté un certain nombre de fonctionnalités dédiées justement au respect de la vie privée et à éviter un tel espionnage, il semblerait que ce ne soit pas suffisant. C’est en tous les cas l’avis du Représentant de l’État de Pennsylvanie John Galloway qui a proposé tout récemment une loi qui viendrait rendre illégal l’utilisation d’un AirTag pour le harcèlement pur et simple.

Selon les propres mots de John Galloway : “L’outil de localisation de précision du AirTag ne devrait être utilisé que pour localiser les biens appartenant à leur propriétaire, comme des clefs, un portefeuille ou un cartable, ce qui était d’ailleurs l’intention première de ce produit. Ma loi viendrait protéger les pennsylvaniens en s’assurant que ces utilisations injustifiées sont couvertes en mettant à jour notre code pénal pour interdire à quiconque de traquer la localisation de quelqu’un ou de ses biens sans leur consentement.”

Et l’on se doute bien que si cette proposition de loi devait effectivement devenir une loi en bonne et due forme, cela devrait donner des idées à d’autres États des États-Unis et d’autres pays dans le monde. Et si l’on peut tout à fait apprécier ce que la firme de Cupertino tente de faire avec ses AirTag, il est peut-être temps pour le géant de commencer à réfléchir à des fonctionnalités pour aller plus loin encore dans la protection des utilisateurs.