La OnePlus Watch ne tournera pas sous Google Wear OS

Avec sa prochaine génération de smartphones, OnePlus dévoilera sa première smartwatch, sobrement baptisée OnePlus Watch. Qu'en sait-on aujourd'hui ?

Les rumeurs se sont multipliées ces derniers temps autour du prochain flagship de la marque chinoise OnePlus. Concernant les OnePlus 9, on sait déjà tout, ou presque. L’on sait aussi, via moult teasings officiels et autres leaks, que le fabricant dévoilera sa première smartwatch. À quoi faut-il s’attendre ? Voici aujourd’hui une précision concernant le système d’exploitation embarqué.

La OnePlus Watch tourne sous un OS maison

La OnePlus Watch sera révélée dans les prochains jours mais il semblerait que OnePlus ait été plutôt enclin à partager des informations concernant la montre en question avant sa présentation officielle – la faute, certainement, aux nombreux leaks -. Parmi les détails dévoilés par la marque, on sait désormais quel OS a été choisi. OnePlus n’a pas opté pour le Wear OS de Google et a privilégié un système d’exploitation maison.

OnePlus a fait le choix de ne pas choisir Wear OS

Lorsqu’un client demandait directement si la OnePlus Watch tournerait sous Wear OS, le PDG de OnePlus Pete Lau répondait tout de go : “En développant la OnePlus Watch, nous avons tenté de comprendre les aspects les plus frustrants pour les porteurs de montre connectée. Nous avons choisi de partir sur un système d’exploitation intelligent conçu sur la base de RTOS parce que nous sommes convaincus que celui-ci offrira une expérience fluide et fiable tout en proposant une bonne autonomie, ce qui représente les plus gros points négatifs, semble-t-il, des clients qui cherchent à acheter une montre connectée.”

Wear OS est utilisé dans bon nombre de modèles de smartwatches à l’heure actuelle mais nombre d’entre elles utilisent aussi un système d’exploitation maison. Certains pourraient effectivement regretter l’absence de Wear OS dans la mesure où cela signifie moins d’applications disponibles mais il faut bien admettre que la plupart des smartwatches vendues aujourd’hui sont déjà tout à fait capables sans avoir à passer par la case installation d’applications.

Samsung avait tenté d’exploiter sa propre plate-forme pour ses montres connectées mais il semblerait que le géant sud-coréen ait finalement décidé d’opter pour Wear OS pour les modèles à venir. Peut-être OnePlus procèdera-t-il ainsi dans un avenir plus ou moins proche mais pour l’heure, il va falloir faire avec cet OS maison dont on ne sait pour l’heure pratiquement rien. À suivre !