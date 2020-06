La Nouvelle-Zélande s’est (plus ou moins) débarrassée du Covid-19

Chaque pays fait plus ou moins comme il peut face à la pandémie de Covid-19. Certains sont plus touchés que d'autres, évidemment. Des mesures plus ou moins sévères ont été prises par les gouvernements. La Nouvelle-Zélande est un bon exemple.

Chaque jour, de nombreuses personnes sont encore infectées ou meurent du nouveau coronavirus. Cette crise sanitaire sans précédent est loin d’être derrière nous, nombre de pays ont toutes les peines du monde à reprendre le contrôle de la situation mais s’il fallait chercher un rayon d’espoir, nous pourrions nous tourner vers la Nouvelle-Zélande. Le pays vient d’annoncer avoir éliminé le virus de ses frontières.

La Nouvelle-Zélande s’est débarrassée du Covid-19

L’information a été faite par le Premier Ministre du pays, Jacinda Arden, ce lundi 8 juin 2020. Pour la première fois depuis février, le pays n’a enregistré aucun nouveau cas actif. En conséquence de quoi, le pays se prépare à lever la majorité des restrictions qui avaient mises en place durant la pandémie. Mais n’espérez pas pouvoir vous rendre dans le pays pour autant. En effet, les frontières de la Nouvelle-Zélande devraient rester fermées, pour le moment tout du moins.

Les frontières restent fermées mais les restrictions se lèvent

L’assouplissement des règles en place devrait en tous les cas permettent aux habitants de reprendre une vie presque normale. Mais comme dans tous les pays dans lesquelles la situation sanitaire s’améliore, les Néo-zélandais ne doivent en aucun cas faire preuve de relâchement. Selon Jacinda Arden, il y a encore “un long chemin à parcourir”. La Nouvelle-Zélande a souvent été citée par du pays aux quatre coins du globe pour sa très bonne gestion de la pandémie et de la crise sanitaire. Le pays a rapidement fermé ses frontières et mis en place des restrictions fortes. Cette réponse rapide a permis de mieux gérer la situation. Au total, la Nouvelle-Zélande compte à ce jour à peine plus de 1 500 cas d’infection et 22 décés.