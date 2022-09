La nouvelle saison de Fortnite va accueillir Gwen de Into the Spider-Verse

La nouvelle saison de Fortnite se dévoile. Le Chrome fait son apparition, tout comme Spider-Gwen.

Avec l’automne qui approche à grand pas, Fortnite est prêt à dire au revoir à sa saison estivale Vibin. Baptisée Paradise, la saison 4 du chapitre 3 introduit l’une des modifications les plus significatives apportées à son gameplay depuis que Epic a intégré le mode Zero Build de manière permanente dans la rotation de mars.

La nouvelle saison de Fortnite se dévoile

Une nouvelle substance appelée Chrome arrive sur l’île, et vous pouvez l’utiliser à votre avantage pour mettre à mal les autres joueurs. Vous pouvez jeter des fioles de Chrome sur les murs pour passer au travers et à vos pieds pour vous transformer en blob, lequel est plus rapide et immunisé aux dommages par le feu et la chute. En tant que blob de Chrome, vous gagnez aussi la capacité de vous lancer dans les airs, vous permettant de réduire la distance à vos ennemis très rapidement.

Le Chrome fait son apparition

Chrome a aussi apporté des modifications à l’île. Vous trouverez un nouveau point d’intérêt baptisé Herald’s Sanctum, proche du Sanctuaire abandonné. D’autres lieux, comme le Condo Canyon, flottent désormais dans les airs, tentant de rester loin de la substance. Parmi les autres petites modifications de gameplay, on pourrait citer une amélioration des fusils de sniper. Et percuter les autres joueurs permettra désormais de le retarder.

tout comme Spider-Gwen

Bien sûr, qui dit nouvelle saison dit aussi nouveau battle pass. Et celui-ci ne manque pas de skins sympathiques. Le plus important, celui qui est le plus mis en avant aussi, est celui de Spider-Gwen, mais il y a aussi un chat skater très réussi et ce qui ressemble à un ours dans un costume de loup-garou à déverrouiller. La saison 4 vient tout juste de démarrer. À vous de jouer !