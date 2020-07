La nouvelle prise connectée sans fil Belkin Wemo WiFi Smart Plug est disponible

Rendre sa maison intelligente et connectée peut vite coûter cher. Il est possible d'obtenir un résultat très intéressant à moindre frais, avec l'acquisition de prises connectées notamment. En voici un nouveau modèle.

Si vous cherchez à faire de votre logement un logement intelligent et connecté sans débourser une fortune ou sans effectuer de gros travaux, vous avez aujourd’hui de nombreuses options. L’une d’entre elles consiste à investir dans des prises connectées pour piloter à distance certains de vos appareils. Voici aujourd’hui la dernière référence en la matière chez Belkin, la prise Wemo WiFi Smart Plug.

Belkin lance sa nouvelle prise connectée Wemo WiFi Smart Plug

L’accessoire avait été officialisé au CES 2020 et il semblerait que cette prise soit enfin prête à être commercialisée. Il s’agit d’une prise intelligente qui vient se brancher sur une prise murale standard et permet de piloter un appareil non intelligent, comme une lampe de chevet. Ainsi, une fois votre appareil branché sur cette prise, vous pourrez l’allumer ou l’éteindre à loisir, à distance, où que vous soyez.

Plus discrète, un tarif très abordable

Certes, utiliser une “simple” prise connectée n’offrira pas autant de fonctionnalités qu’en passant par un système de domotique complet avec des équipements prévus pour cette utilisation mais cela devrait être suffisant pour vous permettre de vous lancer dans la maison intelligente et connectée. Et ce à moindre prix. En effet, cette nouvelle prise Belkin Wemo Wifi Smart Plug est vendue 25$. Et elle est compatible avec la plate-forme Apple HomeKit. Belkin est déjà bien implanté sur ce marché des prises connectées. Ce nouveau modèle est plus compact est discret encore que les précédents. Si vous êtes intéressé(e), direction le site officiel.