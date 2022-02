La nouvelle interface de Google Gmail arrive le 8 février pour les utilisateurs Workspace

La nouvelle interface de Gmail arrive le 8 février, uniquement aux utilisateurs Google Workspace dans un premier temps.

Les services et autres applications web que nous utilisons au quotidien évoluent constamment. Certaines modifications restent invisibles, d’autres le sont dès le premier coup d’œil. C’est le cas, évidemment, lorsque l’interface s’offre un lifting. Très bientôt, les utilisateurs de Google Workspace pourront justement profiter d’une nouvelle interface pour Gmail.

Il sera bientôt possible de tester la nouvelle interface simplifiée et intégrée de Gmail. Google a en effet décidé de proposer sa nouvelle “vue intégrée” aux utilisateurs de Workspace à partir du 8 février. Il s’agira alors d’une simple possibilité. Autrement dit, les utilisateurs pourront décider de rester sur l'”ancienne” interface. Cela étant dit, la vue actuelle ne sera plus affichée par défaut à compter du mois d’avril et elle disparaîtra complètement à la fin du deuxième trimestre, en juin 2022 donc. Les utilisateurs devront donc s’être accoutumés à cette nouvelle “vue intégrée”.

Le deuxième trimestre 2022 marquera aussi l’arrivée du nouveau client web pour le Chat. La firme de Mountain View a promis communiquer la date précise dans les mois à venir.

Uniquement aux utilisateurs Google Workspace dans un premier temps

La vue intégrée a été pensée et conçue pour vous permettre de naviguer facilement entre les emails, les chats et les rendez-vous sans devoir jongler entre les onglets. Vous pourrez même profiter d’une recherche unifiée pour vos emails et vos conversations. Tout ceci devrait donc vous permettre d’être plus productif, de mieux vous concentrer, tout en faisant encore progresser l’interface vers quelque chose de moins “bricolé”, si l’on peut dire. Sans parler du fait qu’il est souvent plus pratique de tout avoir sur un même écran.

Cette nouvelle interface est aussi pour Google une manière de répondre à ses concurrents, et notamment Microsoft Outlook. Gmail devient ainsi une application plus cohérente, complète qui devrait faire oublier facilement Outlook à celles et ceux qui sont récemment passés à Workspace. Nul ne sait quand cette mise à jour sera déployée, mais Google est suffisamment confiant, en tous les cas, pour faire disparaître l’interface actuelle dans quelques mois seulement. À suivre !