La nouvelle gestion de la vie privée d’iOS 14 pourrait faire perdre la moitié de ses revenus à Facebook

iOS 14 introduira un certain nombre de modifications dans la gestion de la vie privée. L'idée étant de redonner la main à l'utilisateur. Et cela devrait causer quelques soucis aux géants qui se reposent sur la publicité.

Apple a depuis toujours mis en avant sa volonté de protéger la vie privée de ses utilisateurs. Génération après génération, diverses mesures de protection ont été implémentées dans iOS et macOS, et souvent celles-ci causent des soucis aux annonceurs. Il semblerait que la firme de Cupertino reste sourde à leurs doléances. iOS 14 introduira encore davantage de mesures de ce genre.

Facebook s’inquiète de l’impact d’iOS 14 sur les revenus des publicitaires

À tel point que Facebook a décidé de prendre la parole suite à ces changements dans iOS 14. En effet, le géant de Menlo Park avertit aujourd’hui les annonceurs qu’ils pourront perdre jusqu’à 50% de leurs revenus. Ceci parce que, avec iOS 14, Apple offrira la possibilité d’empêcher les publicités de tracker les utilisateurs à travers les applications et sites qu’ils utilisent et visitent. Résultat de l’opération, les utilisateurs commenceront à voir moins de publicités ciblées/personnalisées.

Il faudra trouver de nouvelles stratégies

Selon le communiqué de Facebook : “bien qu’il soit difficile de quantifier l’impact sur les annonceurs et les développeurs à l’heure actuelle avec toutes ces inconnues, durant nos tests, nous avons constaté une diminution de plus de 50% des revenus publicitaires Audience Network lorsque la personnalisation était supprimée des campagnes. En réalité, l’impact de l’Audience Network dans iOS 14 pourrait être bien plus important, alors nous travaillons sur des stratégies à court et long terme pour apporter notre aide aux annonceurs.”

iOS 14 est actuellement prévu pour une sortie cet automne. Son annonce officielle devrait être faite en même temps que celle du très attendu iPhone 12. Rendez-vous dans quelques semaines pour savoir de quoi il retourne précisément.