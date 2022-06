La nouvelle fonctionnalité de partage de mot de passe de Netflix est un vrai bazar

La nouvelle solution de partage de mot de passe de Netflix actuellement en test semble loin d'être au point d'après les premiers tests.

Netflix a depuis quelque temps l’intention de s’occuper comme il se doit du problème de partage sauvage de mot de passe, lequel coûte à l’entreprise plusieurs millions de dollars par an. Le géant du streaming a mis en place une solution qu’il teste actuellement dans un programme pilote au Costa Rica, au Chili et au Pérou, selon Rest of World. Malheureusement, il semblerait que tout ceci soit loin d’être au point.

Le nouveau programme pilote de partage de mot de passe de Netflix est simple : les utilisateurs qui partagent leur mot de passe avec quelqu’un qui n’est pas de leur foyer doivent payer davantage. Le service de streaming définit un foyer comme l’ensemble des personnes qui vivent avec le propriétaire du compte. Cela signifie qu’il est possible de partager son mot de passe avec ses colocataires, mais pas avec sa famille qui vit à plusieurs centaines de kilomètres par exemple. Les utilisateurs qui tiennent à partager leur compte avec des personnes en dehors de chez eux peuvent ajouter ces personnes moyennant finance. Ce surcoût est d’environ 2 $, mais cela varie selon les pays.

Netflix avait commencé à tester ce nouveau programme en mars dernier et, selon Rest of World, la réaction des utilisateurs est plutôt négative. Certains utilisateurs ont annulé totalement leur abonnement, d’autres ont continué à partager leur mot de passe à l’ancienne. Cela étant dit, Netflix a confirmé à Rest of World que ce test est “progressif” et que des versions différentes sont testées au Pérou, au Costa Rica et au Chili.

Ces derniers mois, Netflix est dans une position financière assez délicate. Après avoir annoncé une perte de plus de 200 000 abonnés au premier trimestre 2022, l’entreprise déclarait vouloir intégrer des publicités pour générer davantage de revenus. Les actions de Netflix ont aussi perdu 30 %. La plate-forme avait d’ailleurs en partie imputé cette chute des actions au partage des mots passe. Netflix a aussi considérablement réduit son équipe Tudum le mois dernier, après seulement quelques mois d’activité, et mis fin à plusieurs projets, de séries principalement.

La concurrence actuelle des Hulu et autre HBO Max offre aux utilisateurs un vrai choix, chose dont Netflix n’avait pas à se préoccuper il y a quelques années encore lorsqu’elle était seule, ou presque, sur ce marché…