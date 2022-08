La nouvelle bêta d'iOS 16 réintègre le pourcentage de la batterie dans l'icône, un retour attendu par bon nombre d'utilisateurs d'iPhone. En attendant l'arrivée officielle d'iOS 16.

À chaque nouvelle mise à jour logicielle, son lot de nouveautés. Certaines sont invisibles à l’utilisateur, mais permettent d’améliorer la sécurité, la stabilité ou encore les performances, d’autres sont tout à fait visibles. Qu’il s’agisse d’une nouvelle interface ou de nouvelles fonctionnalités. La plupart du temps, c’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs. La dernière bêta en date d’iOS 16 apporte par exemple une petite fonctionnalité disparue depuis quelque temps.

La nouvelle bêta d’iOS 16 réintègre le pourcentage de la batterie dans l’icône

Apple a publié depuis peu la cinquième bêta d’iOS 16 pour les développeurs. Celle-ci vient ajouter un certain nombre de modifications intéressantes, mais si vous suivez de près ou de loin l’actualité tech, vous savez qu’il y a quelque chose dont tout le monde parle : le retour de l’indicateur du pourcentage de batterie. Pour la première fois depuis sa suppression par la firme de Cupertino en 2017, ceci pour mieux gérer l’encoche de l’iPhone X, il est possible de visualiser exactement combien de batterie il reste dans votre iPhone sans devoir tirer le panneau du Centre de Contrôle.

Un retour attendu par bon nombre d’utilisateurs d’iPhone

Si vous faites partie du programme développeur bêta, vous pouvez ajouter cet indicateur à votre barre de statut en ouvrant le menu Réglages et en allant dans la section Batterie. Là, vous verrez un nouveau bouton intitulé “Pourcentage de batterie”. L’icône proposée une fois cette option activée est légèrement plus grande que celle que vous avez l’habitude de voir. Par ailleurs, si vous branchez votre iPhone sur secteur, l’icône deviendra verte et affichera un symbole en forme d’éclair juste à côté du pourcentage de batterie. Et celui-ci apparaîtra jaune lorsque votre iPhone est en mode économie d’énergie.

En attendant l’arrivée officielle d’iOS 16

L’option pour visualiser le pourcentage de batterie n’est pas disponible sur les iPhone XR, iPhone 12 et iPhone 13 mini. À noter aussi, il est tout à fait possible que la fonctionnalité ne soit finalement pas intégrée dans la version finale d’iOS 16, laquelle arrivera à l’automne prochain, en même temps que la nouvelle génération d’iPhone. Parmi les fonctionnalités les plus importantes annoncées par la firme de Cupertino durant la WWDC 2022, on citera de nouvelles options de personnalisation de l’écran de verrouillage, la possibilité d’éditer les messages dans iMessage et les notifications en temps réel baptisées Live Activities.