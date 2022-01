La nouvelle balance intelligence Withings peut même évaluer votre activité nerveuse

Withings dévoile sa balance Body Scan, capable notamment d'analyser votre activité nerveuse.

Les pèse-personne sont devenus des objets très high-tech ces dernières années par rapport à ce qu’ils étaient à l’époque. Aujourd’hui, de nombreuses balances sont devenues intelligentes, en un sens, et peuvent aller bien plus loin que simplement déterminer votre poids. Certains modèles vont jusqu’à analyser votre posture et votre équilibre et vous recommander des exercices à réaliser pour améliorer ces aspects. Withings est spécialiste dans ce domaine et sa nouvelle référence va encore vous étonner.

Withings dévoile sa balance Body Scan

Ce n’est en effet pas une surprise d’apprendre que, durant le CES 2022, Withings a dévoilé sa toute nouvelle création baptisée Body Scan. La balance en question propose toutes les fonctionnalités standard d’une balance intelligente, comme la mesure du poids et la composition corporelle (masse musculaire). Cela étant dit, elle va plus loin que ses concurrentes et tirant profit de ces nouveaux capteurs qui lui permettent notamment de fonctionner comme un électrocardiographe, et donc d’analyser finement votre rythme cardiaque. La balance peut même évaluer votre activité nerveuse.

Pour ce faire, la Withings Body Scan vient mesure l’activité des glandes sudoripares de vos pieds, ce qui permet d’offrir aux utilisateurs un suivi quotidien de votre activité nerveuse. La balance peut même déterminer votre âge vasculaire si vous vous inquiétez de votre santé cardiaque.

La Withings Body Scan utilise aussi la Bioelectrical Impedance Analysis pour mesurer la composition de votre corps. Autrement dit, si vous vous interrogez quant à votre pourcentage de graisse, votre masse musculaire, votre masse osseuse, votre pourcentage d’eau et autre, ce nouveau pèse-personne est capable de vous renseigner. Et comme à l’accoutumée, ce pèse-personne fonctionne avec une application dédiée. Vous pourrez ainsi suivre vos données sur la durée et les présenter à votre médecin le cas échéant si vous avez besoin d’aller plus loin.

La balance Withings Body Scan sera en vente durant le second semestre 2022 au tarif public de 299,95 $.