La norme MIDI 2.0 mise au point il y a un an en passe d’être concrétisée

Suite à l'adoption du standard MIDI 2.0 le 18 janvier, les fabricants d'instruments vont bientôt commercialiser des appareils dotés de la nouvelle norme, permettant une communication bidirectionnelle et jusqu'à 32 bits de résolution.

Les révolutions technologiques sont rares, mais lorsqu’elles adviennent, elles perturbent un ensemble de choses en place. Certaines normes que nous utilisons quotidiennement ont plus d’un siècle : à titre d’exemple, la prise jack 6,35 mm remonte à l’établissement des premiers réseaux téléphoniques en 1877, quand son petit frère le port audio jack 3,5 mm fêtera ses 60 ans cette décennie. Une autre norme en place depuis bien longtemps, largement installée dans le paysage technologique, est le Musical Instrument Digital Interface ou MIDI. Protocole de communication entre instruments de musique électronique, il accuse 37 ans d’âge, mais n’a pas eu besoin d’évoluer aussi vite que les diverses avancées en matière d’électronique. Cependant, la norme est en passe d’être relevée par un “MIDI 2.0” puisqu’un consensus a été trouvé entre les fabricants d’instruments le 19 janvier au NAMM.

Un standard rétrocompatible

Parmi ceux-ci, on trouve Nord, Akai, Roland, Korg, Yamaha ou Native Instruments (pour l’un des plus jeunes). Malgré tout, on ne connaissait que peu de choses sur les capacités de cette mise à jour du standard, mise à jour qui plus est pas nécessairement indispensable, les musiciens s’en étant sorti depuis bientôt quatre décennies sans que cela affecte leur créativité. La première chose à savoir c’est que le nouveau standard sera rétrocompatible avec l’ancien, histoire de se constituer un studio mélangeant anciens et nouveaux appareils.

Plus de capacités

La seconde est l’apport de la résolution 32 bits au lieu du 7 bits, ce qui permet 128 messages de changement de commande, 16 384 contrôleurs enregistrés, 16 384 contrôleurs assignables et un pitch bend par note comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous (et qui n’est pas sans rappeler le Seaboard de ROLI). En prime, avec les nouveaux messages MIDI-CI (Capability inquiry), les périphériques MIDI 2.0 peuvent communiquer entre eux et se configurer automatiquement pour fonctionner ensemble. Les équipements MIDI 2.0 peuvent déterminer si un périphérique ne prend pas en charge MIDI 2.0, puis communiquer simplement à l’aide de MIDI 1.0.

Les trois B et les trois P

Selon le site : “L’équipement MIDI peut maintenant être doté de profils qui sont capables de configurer dynamiquement un périphérique pour un cas d’utilisation particulier. Si une surface de contrôle interroge un périphérique avec un profil de “mixage”, les contrôles sont mappés aux paramètres de fondus (fader) et autres mélangeurs.” Les fabricants résument les nouveautés et capacités avec les trois “B” et les trois “P”. Le premier instrument à en profiter sera le Roland A-88MKII, un clavier MIDI de 88 touches.