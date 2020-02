La Nintendo Switch surpasse la SNES en terme de ventes

La Nintendo Switch est un énorme succès, la chose n'est plus à démontrer. Nintendo peut s'en réjouir. Et aujourd'hui, la console de Big N surpasse en terme de ventes un autre monstre, la Super Nintendo Entertainment System (SNES). Un cap est assurément franchi !

Avec le flop total que fut la Wii U, plus encore quand on se souvient que la console succédait à la très appréciée Wii, toute la presse spécialisée s’accordait à dire que la dernière console, la Nintendo Switch, allait être capitale pour Nintendo. Il s’est avéré que la Switch a tout changé pour Big N. Ce fut un succès mondial très rapide. Ça l’est encore d’ailleurs. Et la situation ne semble pas près de s’arrêter. La Nintendo Switch vient même de franchir un cap en terme de ventes.

La Nintendo Switch fait mieux que la SNES en terme de ventes

En effet, si l’on en croit les derniers chiffres des ventes, la Nintendo Switch viendrait tout juste d’atteindre la marque des 52,48 millions d’unités vendues. C’est un chiffre très important, plus encore quand on sait qu’elle fait désormais mieux que la SNES laquelle, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, fut la troisième meilleure console de la marque, en terme de ventes pures. C’est une marque importante et une véritable reconnaissance pour le géant japonais. Preuve supplémentaire que la Switch a les faveurs du grand public.

Parviendra-t-elle à dépasser la NES ou la Wii ?

Cela signifie aussi que, si les choses continuent ainsi, il est tout à fait possible que la Switch parvienne à dépasser la NES, qui occupe actuellement la deuxième place du podium chez Nintendo, et la Wii, console la plus vendue de tous les temps à ce jour. Nintendo avait déjà attribué ces chiffres de ventes impressionnants au lancement de la Switch Lite, notamment, une version plus petite, plus portable et moins chère de la console originale. Récemment, des rumeurs suggéraient l’arrivée dans le courant de l’année d’un modèle Pro mais le Président en personne de Big N a tenu à réfuter cette information. Nintendo n’a pas l’intention de commercialiser une nouvelle console cette année.