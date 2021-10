La Nintendo Switch Pro pourrait effectivement ne pas exister

Et si Nintendo disait la vérité en affirmant qu'il n'y a pas de Switch Pro en préparation ? Big N préparerait une toute nouvelle console next-gen.

Nintendo a eu le nez fin avec sa Switch, c’est le moins que l’on puisse dire. Sa console hybride salon/portable plait énormément, et nombre de jeux ont su convaincre les fans, jeunes comme moins jeunes. Reste que pour continuer d’exister sur ce difficile marché, proposer de nouveaux produits régulièrement est presque une obligation. Aura-t-on ainsi droit prochainement à une Nintendo Switch Pro ?

Et si Nintendo disait la vérité en affirmant qu’il n’y a pas de Switch Pro en préparation ?

Depuis assez longtemps maintenant, des rumeurs circulent évoquant la possibilité que Big N travaille sur un modèle de Switch Pro, un modèle qui disposerait de composants plus puissants, ce qui lui permettrait de faire tourner des jeux en 4K. Ces dernières années, Nintendo a toujours nié l’existence même d’un tel projet et aujourd’hui, il se pourrait que nous en connaissions la raison.

Big N préparerait une toute nouvelle console next-gen

Selon l’insider NateDrake, souvent très bien informé, d’après une note qu’il a reçue, la raison de cette non-existence de la Switch Pro serait tout simplement parce qu’il y a déjà une nouvelle console Nintendo next-gen en préparation. Bien que la recette soit assez proche de la Switch, la console disposerait de composants totalement nouveaux qui permettraient de proposer de la 4K grâce à l’utilisation de la technologie DLSS de NVIDIA.

Notre homme affirme par ailleurs que, grâce à cette amélioration, il faudrait très certainement opérer un gros changement au niveau du processeur. De fait, la rétrocompatibilité pourrait être difficile à gérer mais les ingénieurs de Nintendo devraient finir par y parvenir. Il y a déjà eu plusieurs rapports affirmant que des développeurs ont reçu des kits de développement 4K de la part de Nintendo. Peut-être y a-t-il donc du vrai dans ces affirmations.

Il est possible que Nintendo dise la vérité en déclarant qu’il n’y a aucune Switch Pro en préparation puisque, apparemment, il y aurait une console totalement différente dans les cartons. Quoi qu’il en soit, avec les PS5 et Xbox Series X/S sur le marché, on imagine tout à fait qu’il est temps pour que Nintendo donne à sa Switch une vraie mise à jour, pas seulement un écran OLED.