La Nintendo Switch Pro pourrait être officialisée très bientôt. Et sa sortie serait prévue d'ici peu. La console aurait même déjà été aperçue sur Amazon.

Les rumeurs de l’arrivée d’une Nintendo Switch Pro vont bon train depuis quelques semaines. Si l’on hésitait encore quant à l’existence même du projet chez Big N, se pose désormais la question de la sortie d’une telle console. Et celle-ci pourrait arriver bientôt. La console a même été aperçue brièvement, semble-t-il, sur Amazon.

La Nintendo Switch Pro aperçue sur Amazon Mexique ?

Récemment, une rumeur laissait entendre qu’une Nintendo Switch Pro pourrait voir le jour en septembre prochain. Difficile de savoir à quel point l’information est crédible mais un rapport de MySmartPrice révèle que le géant du e-commerce Amazon aurait laissé entrevoir la bête plus tôt que prévu.

Les rumeurs s’intensifient sur le sujet

L’article affirme en effet qu’une fiche produit de la Nintendo Switch Pro a existé sur Amazon Mexique mais qu’elle a été supprimée très rapidement. Il est possible que ce listing ait été effectué par erreur et/ou que la personne qui a rentré le produit ait fait une erreur de frappe. L’autre option, plus ou moins crédible, c’est selon, est que cette console existe bel et bien et que ce quelqu’un aura vendu la mèche trop tôt.

Car malgré l’existence de nombreuses rumeurs autour d’une nouvelle version de la Switch, Nintendo a toujours réfuté ces allégations. Pourquoi la situation serait-elle différente aujourd’hui ? Cela étant dit, il faut bien admettre que toutes ces rumeurs semblent se rejoindre. Il n’y a pas de fumée sans feu, comme on dit.

Et d’un autre côté, la Nintendo Switch a vu le jour en 2017, alors que le marché des consoles était sur la fin de vie de la génération des PS4 et Xbox One. Aujourd’hui, avec les PS5 et Xbox Series X/S qui sont arrivées sur le marché, il est peut-être temps que Nintendo secoue à nouveau les choses. Pourquoi avec cette Nintendo Switch Pro dont parlent les rumeurs depuis plusieurs mois maintenant ?