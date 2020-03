La Nintendo PlayStation vendue aux enchères pour 360 000$

Le marché du jeu vidéo n'a pas toujours été celui que l'on connaît aujourd'hui, aussi divisé qu'aujourd'hui. Durant l'âge d'or du je vidéo, par exemple, les grands acteurs de l'époque collaboraient davantage ensemble...

La console “Nintendo PlayStation” ressemble exactement à ce que vous pouvez imaginer. C’est comme si quelqu’un avait pris une console Nintendo et une console PlayStation et les avait fait fusionner en un seul et même appareil. Cela étant dit, au cas où vous ne le sauriez pas, à l’époque, Nintendo et Sony s’étaient rapprochés pour créer une console capable de lire des jeux sur un CD et sur les cartouches Nintendo. C’était une entreprise très innovante et les joueurs auraient pu en tirer un grand bénéfice. Un prototype a récemment refait surface.

La console “Nintendo PlayStation” adjugée 360 000$

Malheureusement, si vous ne connaissez pas l’histoire, cette console hybride n’a jamais pu dépasser le stade du simple prototype. Des différends entre Sony et Nintendo ont eu raison de ce projet, l’étape de la production ne fut jamais atteinte. Toujours est-il que l’un des derniers prototypes existant à ce jour s’est récemment retrouvé aux enchères. La machine a été adjugée pour le très jolie somme de 360 000$, soit environ 319 000€. Pas mal, non ?

Une console hybride à nulle autre pareille, un prototype très rare

Selon Heritage Auctions, l’exemplaire en question a d’abord appartenu à l’ancien Président de Sony Computer Entertainment America, Ola Olafsson, avant d’être cédé via une vente aux enchères à un homme du nom de Terry Diebold. Ce dernier conservait ce prototype dans son grenier avant que son fils ne le redécouvre. Si l’on en croit le dires de Terry Diebold, on lui aurait un jour fait une offre de 1,2 million de dollars pour ce prototype. Aujourd’hui, la vente aux enchères qui a vu la console adjugée à 360 000$ a attiré quelques grands noms de la tech comme celui de Palmer Luckey, fondateur de Oculus. L’homme avait même enchéri dessus. Selon Heritage Auctions, le vainqueur de la vente a préféré rester anonyme.