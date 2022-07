La NFL proposera son propre service de streaming avant le début de la saison 2022. Le NFL Sunday Ticket serait, quant à lui, bientôt disponible sur une plate-forme de streaming tierce.

Le commissaire à la NFL Roger Goodell a confirmé que la ligue allait lancer son propre service de streaming avant le début de la saison 2022. “Les clients le veulent, alors nous sommes très excités de ce que NFL+ va être”, déclarait Roger Goodell à CNBC. “La plate-forme est encore très jeune. Je pense qu’elle continuera à s’étoffer dans les années à venir. Ce sera une stratégie importante pour nous à l’avenir.”

Roger Goodell s’est refusé à révéler les détails concernant le tarif, ce que NFL+ offrira exactement et la date précise de son arrivée. Ceci étant dit, il déclarait que ces informations seront rendues publiques dans quelques semaines. Un rapport avait précédemment laissé entendre que NFL+ pourrait faire ses débuts ce mois-ci. Avec les matches de pré-saison qui arrivent au début du mois d’août, ce timing serait tout à fait logique.

D’après un rapport de mai dernier de Sports Business Journal, NFL+ pourrait coûter 5 $ par mois. Il devrait offrir aux fans un accès à certains matchs en direct sur smartphones et tablettes – ces mêmes matches que l’on peut voir sur les chaînes locales -. Jusqu’à présent, les opérateurs et Yahoo diffusaient ces matches, mais leurs accords sont arrivés à expiration.

Le NFL Sunday Ticket serait, quant à lui, bientôt disponible sur une plate-forme de streaming tierce

Roger Goodell expliquait aussi que la ligue devrait probablement s’associer avec un service de streaming pour le NFL Sunday Ticket, une annonce devrait être faite à l’automne. “Je suis convaincu que nous allons passer sur un service de streaming”, déclarait-il. Amazon, Apple et le propriétaire d’ESPN+, Disney, seraient sur les rangs. Selon Roger Goodell, les discussions sont en cours depuis plus d’un an.

Roger Goodell reconnait que le partenariat actuel avec DirecTV, qui arrivera à son terme à la fin de la saison 2022, avait bien fonctionné pour la NFL. Cela étant dit, il mettait aussi en lumière les nouvelles opportunités que Apple ou Amazon peuvent apporter, l’une d’entre elles étant que les fans n’auraient pas à s’inscrire pour une offre TV satellite. “Nous pensons vraiment que ces nouvelles plates-formes nous donnent la possibilité d’innover au-delà de ce que nous sommes aujourd’hui et de rendre l’expérience encore meilleure pour nos clients. […] Je pense que cela rendra le tout plus accessible pour les fans.”