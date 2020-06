La NBA pourrait utiliser des Oura Ring pour détecter le Covid-19 chez les joueurs

La pandémie de Covid-19 est encore loin d'être derrière nous. Certes, la mortalité et les nouvelles infections reculent dans de nombreux pays mais globalement, elle ne cesse de grimper. Certains pays reprennent lentement mais sûrement leurs activités. Avec précaution.

La pandémie de Covid-19 n’est pas encore totalement maîtrisée, loin de là, et tant qu’un vaccin ne sera pas mis au point et distribué dans le monde entier, il est conseillé à tout un chacun de continuer de respecter les gestes barrière et la distanciation sociale. Cela signifie que nombre d’événements publics, comme les événements sportifs, doivent rester en pause ou trouver des moyens de se dérouler en toute sécurité. Ce qui est loin d’être simple.

La NBA pourrait utiliser des bagues connectées Oura Ring

En ce qui concerne la NBA, il semblerait que la technologie puisse être sollicitée. Selon un rapport de The Athletic, les officiels de la NBA auraient transmis un mémo interne dans lequel est décrit comment les prochains matchs pourraient être joués. Il y est notamment question de tests des joueurs, de protocoles de quarantaine, etc. Et l’on y apprend quelque chose d’assez intéressant. Ce mémo mentionne notamment la possibilité d’utiliser les anneaux connectés Oura Ring.

pour détecter tôt d’éventuels signes du Covid-19 chez les joueurs

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, le Oura Ring – une bague connectée bardée de capteurs – a récemment été mis en avant comme moyen de détecter très tôt les symptômes du Covid-19. En équipant ainsi les joueurs de la NBA, ceux qui pourraient avoir contracté la maladie seraient alors notifiés et, grâce à cette détection très tôt, la NBA pourrait prendre les mesures adéquates pour limiter la propagation au maximum. L’utilisation de ce petit concentré de technologies n’est qu’une proposition, purement optionnelle, et les joueurs peuvent décider de ne pas en porter. Les données des bagues ne seront pas non plus transmises aux staff techniques des équipes à moins qu’un joueur ne soit malade, ce qui déclenchera une analyse médicale approfondie. Le Oura Ring n’a pas encore été officiellement adopté par la NBA mais il sera intéressant de voir si ce genre de technologies peut trouver sa place dans le monde du sport.