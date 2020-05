La NASA et Tom Cruise travaillent ensemble sur un film dans l’Espace

Lorsque l’on regarde des films qui se déroulent dans l’Espace, la plupart du temps, les scènes ont été filmées dans un studio avec un fond vert ou bleu, à grands renforts de CGI. Cela étant dit, il peut arriver que ce ne soit pas le cas. Si la NASA et le célèbre acteur Tom Cruise vont au bout de leur projet, ces écrans pourraient ne pas être nécessaires.

En effet, selon un tweet de l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, l’agence spatiale américaine et l’acteur travaillent actuellement ensemble sur un projet de film qui serait filmé directement dans l’Espace à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS). Impossible, pour l’heure, de savoir de quel film il s’agit. Peut-être même le scenario n’est-il pas encore clairement défini. Toujours est-il que le projet existe bel et bien et que la NASA semble envisager sérieusement cette possibilité.

À l’heure actuelle, il semblerait que ce projet ne soit qu’au tout début de son développement. Aucun studio n’aurait encore été sélectionné, le film n’aurait pas de date de sortie, encore moins de casting, technique ou acteurs. Autrement dit, à l’heure d’écrire ces lignes, il s’agit davantage d’une étude de faisabilité que d’un projet de film en bonne et due forme mais le simple fait que celui-ci serait tourné dans l’Espace pourrait être un bon argument de vente lors de sa sortie dans les salles. Le tourisme spatial devrait se démocratiser dans les années à venir. Il n’est donc pas totalement fou d’imaginer que des films puissent être tournés dans l’Espace, ou tout du moins que certains réalisateurs s’intéressent à cette possibilité…

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020