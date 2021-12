La NASA contrainte de reporter le lancement du télescope James Webb à cause de la météo

Le télescope spatial James Webb est enfin prêt à être lancé, après 14 longues années de développement. La NASA avait donné son feu vert pour le lancement, un lancement qui devait initialement survenir le 24 décembre. Malheureusement, de mauvaises conditions météorologiques ont contraint l’agence spatiale américaine à reporter une fois encore l’opération. James Webb devrait désormais décoller du central spatial de Guyane à bord d’une fusée Arianespace Ariane 5 le 25 décembre, entre 13 h 20 et 13 h 52, heure française.

Jamais en tous les cas le télescope James Webb n’a été aussi proche d’entamer son long voyage vers sa destination. Le lancement a déjà été plusieurs fois reporté pour des raisons assez variées – la NASA voulait par exemple le lancer en octobre après des retards de développement à cause de la pandémie, mais l’agence avait fini par admettre que le télescope ne serait pas prêt avant novembre ou décembre -.

La NASA (et ses partenaires, les agences spatiales européenne et canadienne) avaient alors décidé d’une fenêtre de lancement le 18 décembre, avant de la repousser au 22 décembre. L’équipe en charge du projet James Webb avait alors besoin de davantage de temps pour inspecter le télescope et s’assurer que rien n’avait été endommagé durant un incident survenu pendant des tests. Le lancement était alors reporté au 24 décembre à cause d’un problème de communication entre le télescope et la fusée Ariane 5. Cette fois, la NASA avait organisé une conférence de presse pour confirmer que le télescope était enfin prêt à décoller, avant d’officialiser la nouvelle date. Et la dernière à ce jour.

Une fois que le télescope James Webb sera positionné sur son orbite près du point de Lagrange L2 de notre système solaire, les chercheurs du monde entier pourront l’utiliser pour observer certaines des plus anciennes galaxies, regarder dans des trous noirs et examiner l’habitabilité de telle ou telle exoplanète.

Due to adverse weather conditions at Europe’s Spaceport in French Guiana, the James Webb Space Telescope’s launch is postponed from Dec. 24 to no earlier than Dec. 25. A weather forecast will be issued tomorrow to confirm this date: https://t.co/JCxIuDuCgJ #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/c6v2UK2ZuL

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) December 21, 2021