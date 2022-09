La NASA choisit Axiom Space pour concevoir les combinaisons spatiales de sa mission Artemis

La NASA a choisi Axiom Space pour les combinaisons de la mission Artemis III, des combinaisons qui seront compatibles avec des corps très différents. L'exploration spatiale se prépare à entrer dans une nouvelle ère.

La mission Artemis III fera retourner l’Homme sur la Lune, deux astronautes réaliseront jusqu’à quatre sorties à la surface de notre satellite naturel. L’agence spatiale américaine a aujourd’hui sélectionné l’entreprise qui sera chargée de concevoir les combinaisons que les astronautes d’Artemis porteront pour explorer le paysage lunaire. C’est Axiom Space qui aura cette mission délicate, pour une commande d’une valeur de 228,5 millions de dollars, minimum.

La NASA a choisi Axiom Space pour les combinaisons de la mission Artemis III

Axiom est l’une des deux entreprises que la NASA avait nommées comme partenaires officiels pour les combinaisons Artemis en juin dernier, l’autre étant Collins Aerospace. Pour cette commande, l’agence explique avoir étudié les propositions des deux sociétés et choisi Axiom pour dessiner, développer, certifier et produire les combinaisons et équipements des Extravehicular Activity Services (xEVAS) pour Artemis III.

Les xEVAS d’Axiom seront pensés à partir des combinaisons Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU) que l’agence a conçu pour les missions Artemis. Elles s’adapteront à de nombreux profils différents de membres d’équipage et offriront une flexibilité accrue ainsi que des outils spécialisés pour l’exploration.

Des combinaisons qui seront compatibles avec des corps très différents

Le fait qu’Axiom conçoive des combinaisons pour des corps très différents et d’une importance toute particulière alors que l’humanité se prépare à explorer la Lune et d’autres destinations spatiales plus lointaines. Si vous vous souvenez, une sortie dans l’espace totalement féminine avait dû être annulée n 2019 à cause de l’absence d’équipement adapté, cela avait mis en lumière le besoin de design et de disponibilité de combinaisons dans des tailles diverses. Artemis III doit permettre d’envoyer la première femme à la surface de la Lune et Axiom a confirmé dans son annonce qu’elle concevra une combinaison xEVAS pour cette femme astronaute.

L’exploration spatiale se prépare à entrer dans une nouvelle ère

Michael Suffredini, Président et PDG d’Axiom Space, déclarait :

Nos combinaisons modernisées et évolutives permettront des améliorations rapides pour implémenter des technologies meilleures et plus sûres avec le temps, permettant à nos astronautes d’avoir toujours un équipement robuste et très performant. Nous sommes impatients de proposer ces outils avancées à nos pionniers de l’Espace pour aider l’expansion de l’humanité.

À noter, cette commande ne concerne que l’atterrissage d’Artemis III. Les deux entreprises s’affronteront sur d’autres appels d’offre, y compris pour des combinaisons pour les atterrissages récurrents et le développement de combinaisons pour des missions à l’extérieur de l’ISS en orbite terrestre basse.